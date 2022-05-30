Глава ЕС призвал усилить санкции

13:39 30 мая Киев, Украина

Жозеп Боррель призвал усилить санкции против рф.





Об этом он заявил в эфире радио France Info. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель опасается, что война россии против Украины может значительно затянуться, в связи с чем он выступил за дальнейшее санкционное давление на агрессора.Об этом он заявил в эфире радио France Info.

"Мы должны выстоять. Война будет долгой, агрессивность действий рф будет только возрастать. Мы должны продолжать обеспечивать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на россию" – подчеркнул политик.

По его словам, "российская экономика уже начинает останавливаться" и дальнейшее санкционное давление на Россию позволит обеспечить Украине более выгодную позицию на будущих мирных переговорах.



Он также напомнил, что накануне министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза согласовали выделение четвертого транша в размере 500 млн евро на вооружение для Украины. Теперь общая сумма на поставки оружия для Украины достигла 2 млрд евро.



Также Боррель выразил убеждение, что "в конце концов будет соглашение" по шестому пакету санкций, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT. Впрочем, как стало известно Reuters, поставки трубопроводной нефти из рф могут в итоге не попасть под эмбарго.



По мнению аналитиков журнала The Economist, сейчас настал момент для того, чтобы Запад продемонстрировал единство и беспрецедентную поддержку Украине, а не робкие советы по "умиротворению" путина.