Глава ЕС призвал усилить санкции

Жозеп Боррель призвал усилить санкции против рф.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель опасается, что война россии против Украины может значительно затянуться, в связи с чем он выступил за дальнейшее санкционное давление на агрессора.
Об этом он заявил в эфире радио France Info.
Об этом он заявил в эфире радио France Info.
По его словам, "российская экономика уже начинает останавливаться" и дальнейшее санкционное давление на Россию позволит обеспечить Украине более выгодную позицию на будущих мирных переговорах.
Он также напомнил, что накануне министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза согласовали выделение четвертого транша в размере 500 млн евро на вооружение для Украины. Теперь общая сумма на поставки оружия для Украины достигла 2 млрд евро.
Также Боррель выразил убеждение, что "в конце концов будет соглашение" по шестому пакету санкций, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT. Впрочем, как стало известно Reuters, поставки трубопроводной нефти из рф могут в итоге не попасть под эмбарго.
По мнению аналитиков журнала The Economist, сейчас настал момент для того, чтобы Запад продемонстрировал единство и беспрецедентную поддержку Украине, а не робкие советы по "умиротворению" путина.
Он также напомнил, что накануне министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза согласовали выделение четвертого транша в размере 500 млн евро на вооружение для Украины. Теперь общая сумма на поставки оружия для Украины достигла 2 млрд евро.
Также Боррель выразил убеждение, что "в конце концов будет соглашение" по шестому пакету санкций, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT. Впрочем, как стало известно Reuters, поставки трубопроводной нефти из рф могут в итоге не попасть под эмбарго.
По мнению аналитиков журнала The Economist, сейчас настал момент для того, чтобы Запад продемонстрировал единство и беспрецедентную поддержку Украине, а не робкие советы по "умиротворению" путина.
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