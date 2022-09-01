Глава Энергоатома назвал способ, как остановить подключение ЗАЭС к Крыму
15:40 10 августа Киев, Украина
В случае попытки россиян переподключить Запорожскую АЭС к Крыму, то украинские защитники перебьют линии электропередач к станции.
Об этом в интервью рассказал президент Энергоатома
Петр Котин.
Это могут сделать, если ЗАЭС
"отрубят" от украинской энергосистемы.
"Станция останется запитанной от украинской энергосистемы, если они продолжат выполнять свою программу. Пока мы их остановили, и ремонтируем эти линии. Наши бригады уже на месте оценивают неисправности. Сейчас в Запорожье уже доставляется дополнительный провод, который нужен для ремонта, и мы будем восстанавливать линии, которые повреждены", - рассказал Котин.
Но если оккупанты будут пытаться реализовать план по переподключению АЭС к Крыму, то ВСУ перерубит линии передач, заявил глава Энергоатома.
"И, я думаю, это будет правильным решением с точки зрения Украины - перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши Вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость", - заявил Котин.
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