Глава Энергоатома назвал способ, как остановить подключение ЗАЭС к Крыму

15:40 10 августа Киев, Украина

В случае попытки россиян переподключить Запорожскую АЭС к Крыму, то украинские защитники перебьют линии электропередач к станции.





Это могут сделать, если Об этом в интервью рассказал президент Энергоатома Петр Котин.Это могут сделать, если ЗАЭС "отрубят" от украинской энергосистемы.

"Станция останется запитанной от украинской энергосистемы, если они продолжат выполнять свою программу. Пока мы их остановили, и ремонтируем эти линии. Наши бригады уже на месте оценивают неисправности. Сейчас в Запорожье уже доставляется дополнительный провод, который нужен для ремонта, и мы будем восстанавливать линии, которые повреждены", - рассказал Котин.

Но если оккупанты будут пытаться реализовать план по переподключению АЭС к Крыму, то ВСУ перерубит линии передач, заявил глава Энергоатома.