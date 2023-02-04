Глава Донецкой ОВА опубликовал последствия вражеских обстрелов области

12:29 04 февраля Киев, Украина

Войска рф за прошедшие сутки нанесли удары по Краматорску, Авдеевке, Торецку, Угледару и Кураховке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, опубликовав кадры последствий вражеских обстрелов.

По его словам, ночью россияне нанесли еще два ракетных удара по окрестностям Краматорска. Повреждены хозяйственные постройки. На Волновахском направлении пострадали Угледар и Новоукраинка. Обошлось без жертв.

Однако на Донецком направлении три человека ранены. В Кураховке повреждены восемь домов.

Кроме того, к утру 4 февраля произошел массированный артобстрел старой части Авдеевки.

Также глава ОВА сообщил, что на Горловском направлении один человек погиб и семь ранены в Торецке. В городе повреждены 34 дома, два детсада, амбулатория, библиотека, ЦНАП, дом культуры, редакция газеты и здание Укрпочты. Еще три человека ранены в Бахмуте, повреждена многоэтажка и админздание.

Многочисленные повреждения также зафиксированы в Парасковеевке Соледарской общины.

А на Лисичанском направлении было около 20 обстрелов Торского и Заречного Лиманской общины.

По данным ОВА, за минувшие сутки от атак оккупантов в Донецкой области погибли двое гражданских (в Торецке и Бахмуте), еще 14 получили ранения.

Также сообщалось, что рф обстреляла Покровск запрещенными снарядами: повреждены десятки домов.