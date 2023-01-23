Глава дипломатии ЕС призвал мир не бояться эскалации

07:46 23 января Киев, Украина





Об этом в воскресенье, 22 января, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Евросоюз не намерен приобретать статус участника боевых действий в Украине, но это не должно быть препятствием для оказания Киеву всей необходимой помощи.Об этом в воскресенье, 22 января, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario.

"У нас всегда было желание избежать эскалации, и мы всегда, помогая Украине, были очень предусмотрительны в сохранении статуса неучастников войны. Но помощь Украине не должна быть этим ограничена", - сказал Боррель.

Говоря о поставках тяжелого вооружения в Украину, он отметил, что нежелание их отправлять на восток было во многом вызвано именно этой осторожностью.

"Но когда вы видите, как разрушают страну и убивают мирных жителей без разбора, вы должны снова задать себе этот вопрос", - сказал дипломат.

Он считает, что в сложившейся сейчас ситуации Европа "должна пойти на этот риск" и начать снабжать Украину всем оружием, в котором она нуждается.