Глава дипломатии ЕС призвал мир не бояться эскалации

Евросоюз не намерен приобретать статус участника боевых действий в Украине, но это не должно быть препятствием для оказания Киеву всей необходимой помощи.
Об этом в воскресенье, 22 января, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario.
Об этом в воскресенье, 22 января, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario.
Говоря о поставках тяжелого вооружения в Украину, он отметил, что нежелание их отправлять на восток было во многом вызвано именно этой осторожностью.
Он считает, что в сложившейся сейчас ситуации Европа "должна пойти на этот риск" и начать снабжать Украину всем оружием, в котором она нуждается.
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