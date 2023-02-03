Глава ЦРУ оценил следующие этапы войны в Украине

10:53 03 февраля Киев, Украина

Следующие шесть месяцев полномасштабной войны будут "критическими", так как, кремлевский диктатор все еще делает ставку на то, что "политическая усталость" охватит весь Запад.



Об этом сообщил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, пишет CBS.

"Путин, я думаю, прямо сейчас делает ставку на то, что он может заставить время работать на себя", – сказал Бернс, подчеркнув, что ключевые события на поле боя будут развиваться в течение следующих шести месяцев, и этот период станет решающим.



По его словам, западная разведка не видит, что москва заинтересована в мирных переговорах, несмотря на периодические сообщения кремля об обратном.



Комментируя отношения рф с Китаем, Бернс сказал, что глава КНР Си Цзиньпин "внимательно следил" за опытом путина в Украине и, хотя, вероятно, он был "выбит из колеи" слабыми военными действиями россии, до сих пор оставался "привержен партнерству", о котором две страны объявили в прошлом году.

"Но правда в том, что на самом деле у этого тоже есть некоторые ограничения, просто потому, что я думаю – насколько мы можем судить сегодня, – Си Цзиньпин и китайское руководство очень неохотно предоставляют смертоносное оружие россии, в чем, как мы знаем, очень заинтересованы россияне", – сказал Бернс.