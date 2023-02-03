Глава ЦРУ оценил следующие этапы войны в Украине

Следующие шесть месяцев полномасштабной войны будут "критическими", так как, кремлевский диктатор все еще делает ставку на то, что "политическая усталость" охватит весь Запад.
Об этом сообщил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, пишет CBS.
Об этом сообщил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, пишет CBS.
По его словам, западная разведка не видит, что москва заинтересована в мирных переговорах, несмотря на периодические сообщения кремля об обратном.
Комментируя отношения рф с Китаем, Бернс сказал, что глава КНР Си Цзиньпин "внимательно следил" за опытом путина в Украине и, хотя, вероятно, он был "выбит из колеи" слабыми военными действиями россии, до сих пор оставался "привержен партнерству", о котором две страны объявили в прошлом году.
Он подчеркнул, что Китай остается самой большой геополитической проблемой, с которой США столкнутся в предстоящие десятилетия, и самым большим приоритетом для ЦРУ.
Также Бернс назвал углубляющиеся иранско-российские военные связи "особенно тревожными".
Также Бернс назвал углубляющиеся иранско-российские военные связи "особенно тревожными".
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