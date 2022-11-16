Глава ЦРУ нанес визит в Киев

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс прибыл в Украину и всретился с украинским лидером в Киеве, подтвердив поддержку США в тот же день, когда российские ракеты атаковали столицу и другие регионы.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимного американского чиновника.
В Киеве Бернс "укрепил обязательства США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией", сообщил чиновник. Директор ЦРУ находился в безопасности внутри посольства США во время ракетных ударов, отметил чиновник.
Бернс также встретился со своими украинскими коллегами из разведки и обсудил предупреждение США, которое он сделал в понедельник главе Службы внешней разведки россии "не использовать ядерное оружие" в войне против Украины.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимного американского чиновника.
В Киеве Бернс "укрепил обязательства США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией", сообщил чиновник. Директор ЦРУ находился в безопасности внутри посольства США во время ракетных ударов, отметил чиновник.
Бернс также встретился со своими украинскими коллегами из разведки и обсудил предупреждение США, которое он сделал в понедельник главе Службы внешней разведки россии "не использовать ядерное оружие" в войне против Украины.
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