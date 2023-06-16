Глава ЧВК "Вагнер" евгений пригожин объявил о выводе наемников из Бахмута

Евгений пригожин, глава ЧВК "Вагнер", официально объявил о начале процесса вывода наемников из города Бахмут на Украине и передачи контроля над территорией регулярной российской армии.
В соответствии с его заявлением, этот процесс будет осуществляться поэтапно и ожидается его завершение до 1 июня. Информацию об этом распространила пресс-служба пригожина.
В соответствии с его заявлением, этот процесс будет осуществляться поэтапно и ожидается его завершение до 1 июня. Информацию об этом распространила пресс-служба пригожина.
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