Глава ЧВК "Вагнер" евгений пригожин объявил о выводе наемников из Бахмута

"В настоящее время мы начали вывод войск из Бахмута сегодня, 25 мая, в 5 утра. Основная часть наших подразделений будет перебазирована в тыловые лагеря к началу июня. Мы передаем контроль над территорией военным, вместе с необходимым боеприпасами и снабжением, включая сухой паек. Однако, если военным понадобится помощь, мы оставим тех, кто сыграл основную роль в захвате Бахмута", - отметил он.