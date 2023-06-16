Глава ЧВК "Вагнер" евгений пригожин объявил о выводе наемников из Бахмута

12:27 25 мая Киев, Украина

Евгений пригожин, глава ЧВК "Вагнер", официально объявил о начале процесса вывода наемников из города Бахмут на Украине и передачи контроля над территорией регулярной российской армии.

В соответствии с его заявлением, этот процесс будет осуществляться поэтапно и ожидается его завершение до 1 июня. Информацию об этом распространила пресс-служба пригожина.
 
"В настоящее время мы начали вывод войск из Бахмута сегодня, 25 мая, в 5 утра. Основная часть наших подразделений будет перебазирована в тыловые лагеря к началу июня. Мы передаем контроль над территорией военным, вместе с необходимым боеприпасами и снабжением, включая сухой паек. Однако, если военным понадобится помощь, мы оставим тех, кто сыграл основную роль в захвате Бахмута", - отметил он.