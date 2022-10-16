Глава беларуси объяснил ракетные удары россии по Украине

16:38 14 октября Киев, Украина

Самопровозглашенный президент беларуси лукашенко считает, что россия нанесла массированный ракетный удар по Украине в ответ на взрыв на Крымском мосту.

Свою точку зрения он озвучил в интервью NBC, которое приводит БелТА.

"Несколько дней назад, когда россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила и очень важная", - сказал он.

По его словам, президент россии владимир путин никогда не ставил перед собой цель применить ядерное оружие в Украине.

"Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и президент путин, руководство россии не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет", - утверждает соучастник войны в Украине.

Лукашенко полагает, что россия может использовать ядерное оружие только в случае нападения на страну.