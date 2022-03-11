Гигантская российская колонна начинает развертывание возле Киева

По данным американских военных источников гигантская российская военная колонна, более чем неделю стоявшая на подступах к Киеву, продвинулась за сутки на 5 километров и начинает развертывание.
Российские силы находятся в 15 километрах от центра города.
Российские силы наступают с северо-запада в районе Гостомеля. Они также наступают к востоку от столицы двумя параллельными колоннами.
Часть подразделений повернула назад к Сумам.
Российские силы наступают с северо-запада в районе Гостомеля. Они также наступают к востоку от столицы двумя параллельными колоннами.
Часть подразделений повернула назад к Сумам.
Чернигов изолирован, но российские войска не проходят мимо города - украинцы ожесточенно контратакуют.
Американский источник также заявил, что Украина сохранила большую часть своих боевых самолетов, и они пока использовались мало.
Вместо ВВС, главными средствами украинской обороны стали ПЗРК и ПТРК.
Американский источник также заявил, что Украина сохранила большую часть своих боевых самолетов, и они пока использовались мало.
Вместо ВВС, главными средствами украинской обороны стали ПЗРК и ПТРК.
В то же время Россия полагается на огонь на большие дистанции, бомбардировки и применение реактивной артиллерии.
Британское министерство обороны сообщило, что из-за ожесточенного сопротивления украинских сил русские вынуждены бросать все больше войск на изоляцию крупных городов - что затрудняет их наступление в других направлениях.
Появились новые снимки окрестностей Киева в районе Гостомеля компании Maxar. Они демонстрируют, что колонна “рассеивается” и “перегруппировывается”. Отдельные группы военной техники маневрируют в городах в районе Гостомеля.
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