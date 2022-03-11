Гигантская российская колонна начинает развертывание возле Киева

08:45 11 Март Киев, Украина

По данным американских военных источников гигантская российская военная колонна, более чем неделю стоявшая на подступах к Киеву, продвинулась за сутки на 5 километров и начинает развертывание.

Российские силы находятся в 15 километрах от центра города.



Российские силы наступают с северо-запада в районе Гостомеля. Они также наступают к востоку от столицы двумя параллельными колоннами.



Часть подразделений повернула назад к Сумам.

Чернигов изолирован, но российские войска не проходят мимо города - украинцы ожесточенно контратакуют.



Американский источник также заявил, что Украина сохранила большую часть своих боевых самолетов, и они пока использовались мало.



Вместо ВВС, главными средствами украинской обороны стали ПЗРК и ПТРК.