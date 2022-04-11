Гибридная война рф: москва распространяет дезинформацию, чтоб помешать поставкам оружия в Украину

РФ прикладывает максимум усилий, чтоб не допустить поставки оружия из Европы. В этот раз Кремль прибег к дезинформации.
Об этом 11 апреля написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Москва подготовила масштабную информационную кампанию, нацеленную на иностранные СМИ и политиков.
"Их фабрика троллей может спамить электронные письма и заливать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь на это." - подчеркнул глава МИД.
По его словам, Москва подготовила масштабную информационную кампанию, нацеленную на иностранные СМИ и политиков.
"Их фабрика троллей может спамить электронные письма и заливать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь на это." - подчеркнул глава МИД.
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