Гибридная война рф: москва распространяет дезинформацию, чтоб помешать поставкам оружия в Украину

12:36 11 апреля Киев, Украина

РФ прикладывает максимум усилий, чтоб не допустить поставки оружия из Европы. В этот раз Кремль прибег к дезинформации.

Об этом 11 апреля написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



По его словам, Москва подготовила масштабную информационную кампанию, нацеленную на иностранные СМИ и политиков.



"Их фабрика троллей может спамить электронные письма и заливать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь на это." - подчеркнул глава МИД.