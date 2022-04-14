Гетманцева могут отправить в отставку

10:49 18 ноября Киев, Украина

Народные депутаты зарегистрировали проект постановления №4393, согласно которому Даниил Гетманцев отзывается с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Гетманцева хотят уволить "в связи с неудовлетворительной работой на должности". Об этом сообщается на сайте Рады.

Инициаторами соответствующего проекта постановления выступили более 30 народных депутатов от партий "За будущее", "Доверия", "Европейской солидарности".



По состоянию на среду, 18 ноября, текст проекта №4393 отсутствует.