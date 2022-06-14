Германия заявила о поставках Украине самого современного оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал о заявленом ранее обязательстве Берлина поставлять Украине современное вооружение.
Об этом пишет DW.
Об этом пишет DW.
Шольц заявил, что поставки вооружения будут осуществляться в координации с партнерами из Европы и НАТО.
Он добавил, что важно, чтобы Германия и ее союзники защищали "каждый сантиметр территории НАТО" и что Берлин увеличит свое присутствие на восточном фланге НАТО.
Германия ранее заявила о планах поставки ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.
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