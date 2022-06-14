Германия заявила о поставках Украине самого современного оружия

13:56 14 июня Киев, Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал о заявленом ранее обязательстве Берлина поставлять Украине современное вооружение.



Об этом пишет DW.

"Понятно, что Украине нужно дополнительное оружие для своей обороны", – сказал Шольц, добавив, что Германия поставляла Украине оружие с начала вторжения.



"В этой критической фазе мы значительно расширяем нашу поддержку: мы, среди прочего, поставляем Украине современную зенитную систему и радар обнаружения артиллерии", - сказал канцлер.



Шольц заявил, что поставки вооружения будут осуществляться в координации с партнерами из Европы и НАТО.



Он добавил, что важно, чтобы Германия и ее союзники защищали "каждый сантиметр территории НАТО" и что Берлин увеличит свое присутствие на восточном фланге НАТО.



Германия ранее заявила о планах поставки ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.