Германия запускает программу обмена гривны на евро для украинцев

Украинцы в Германии смогут обменять без дополнительных комиссий украинские гривны на евро .
Германия запускает программу обмена гривен на евро для украинских беженцев, которые находятся в стране. Об этом сообщило Министерство финансов ФРГ вечером в понедельник.
Указано, что уже с 24 мая украинцы смогут обменять национальную валюту на евро без дополнительных комиссий. Они смогут сдать до 10 тысяч гривен на одного человека в немецких банках, присоединившихся к общей программе Германии и Нацбанка Украины.
Указано, что уже с 24 мая украинцы смогут обменять национальную валюту на евро без дополнительных комиссий. Они смогут сдать до 10 тысяч гривен на одного человека в немецких банках, присоединившихся к общей программе Германии и Нацбанка Украины.
Украинцы в Германии смогут обменять банкноты номиналом в 100, 200, 500 и 1000 гривен. Всего Бундесбанк готов обменять 1,5 млрд гривен.
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