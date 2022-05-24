Германия запускает программу обмена гривны на евро для украинцев

08:21 24 мая Киев, Украина

Украинцы в Германии смогут обменять без дополнительных комиссий украинские гривны на евро .

Германия запускает программу обмена гривен на евро для украинских беженцев, которые находятся в стране. Об этом сообщило Министерство финансов ФРГ вечером в понедельник.



Указано, что уже с 24 мая украинцы смогут обменять национальную валюту на евро без дополнительных комиссий. Они смогут сдать до 10 тысяч гривен на одного человека в немецких банках, присоединившихся к общей программе Германии и Нацбанка Украины.

"Обмен будет зарегистрирован в онлайн-заявке, чтобы гарантировать, что индивидуальная максимальная сумма обмена не будет превышена. Личность каждого совершеннолетнего беженца, который пожелал принять участие в обмене, будет регистрироваться и проверяться. Защита данных гарантируется. Обмен пока возможен в течение трех месяцев", – говорится в сообщении.



Украинцы в Германии смогут обменять банкноты номиналом в 100, 200, 500 и 1000 гривен. Всего Бундесбанк готов обменять 1,5 млрд гривен.