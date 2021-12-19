Германия "заморозила" процедуру сертификации "Северного потока-2"

Немецкий регулятор временно "заморозил" сертификацию оператора газопровода Nord Stream-2 AG, а также допустил Украину к сертификации "Северного потока – 2", но без права вето.
Об этом сообщило Федеральное агентство по сетям (BundesNetzAgentur, BNetzA).
Как отмечено в заявлении, процесс сертификации будет разморожен, когда немецкой дочерней компании передадут основные активы и кадровые ресурсы оператора газопровода Nord Stream-2 AG, являющегося "дочкой" российского газового монополиста "Газпром" и базирующегося в городе Цуг (Швейцария).
Об этом сообщило Федеральное агентство по сетям (BundesNetzAgentur, BNetzA).
Как отмечено в заявлении, процесс сертификации будет разморожен, когда немецкой дочерней компании передадут основные активы и кадровые ресурсы оператора газопровода Nord Stream-2 AG, являющегося "дочкой" российского газового монополиста "Газпром" и базирующегося в городе Цуг (Швейцария).
Регулятор уже проинформировал об этом решении минэкономики и энергетики Германии, Еврокомиссию и участников процедуры.
Также, немецкий регулятор удовлетворил заявку Украины на участие в сертификации оператора компании Nord Stream-2 AG. К процессу привлечены национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины". В то же время у Украины будет "право давать оценку", но не будет "право вето".
В украинских компаниях утверждают, что газопровод не отвечает ряду требований европейского законодательства: его оператор находится в зависимости от "Газпрома", а к транспортировке газа через "Северный поток-2" не обеспечен доступ других заказчиков на всей протяженности газопровода (от начальной точки в России до конечной в Германии). Там также убеждены, что проект угрожает национальной безопасности Украины, стремится обойти законы Европейского Союза, ослабляет энергетическую безопасность Европы, усилит доминирующее положение "Газпрома" и нанесет удар по конкуренции на европейских рынках.
Напомним, что 10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2" . Впоследствии в Германии начали процесс сертификации газопровода . "Нафтогаз" и Оператор ГТС Украины попросили вовлечь их в процесс. Немецкое законодательство предусматривает допуск к сертификации третьих сторон, интересы которых решение регулятора "затронет в значительной степени". Так, в процесс вовлечена польская нефтегазовая компания PGNiG и ее немецкий дочерний трейдер PGNiG Supply & Trading.
В Польше, как и в Украине, расценивают "Северный поток-2" как геополитический проект, несущий политическую и экономическую угрозу. В то же время в немецком правительстве подчеркивают, что выступают за сохранение по Украине статуса транзитера российского газа в Европу и не позволят России использовать газ как оружие.
Также, немецкий регулятор удовлетворил заявку Украины на участие в сертификации оператора компании Nord Stream-2 AG. К процессу привлечены национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины". В то же время у Украины будет "право давать оценку", но не будет "право вето".
В украинских компаниях утверждают, что газопровод не отвечает ряду требований европейского законодательства: его оператор находится в зависимости от "Газпрома", а к транспортировке газа через "Северный поток-2" не обеспечен доступ других заказчиков на всей протяженности газопровода (от начальной точки в России до конечной в Германии). Там также убеждены, что проект угрожает национальной безопасности Украины, стремится обойти законы Европейского Союза, ослабляет энергетическую безопасность Европы, усилит доминирующее положение "Газпрома" и нанесет удар по конкуренции на европейских рынках.
Напомним, что 10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2" . Впоследствии в Германии начали процесс сертификации газопровода . "Нафтогаз" и Оператор ГТС Украины попросили вовлечь их в процесс. Немецкое законодательство предусматривает допуск к сертификации третьих сторон, интересы которых решение регулятора "затронет в значительной степени". Так, в процесс вовлечена польская нефтегазовая компания PGNiG и ее немецкий дочерний трейдер PGNiG Supply & Trading.
В Польше, как и в Украине, расценивают "Северный поток-2" как геополитический проект, несущий политическую и экономическую угрозу. В то же время в немецком правительстве подчеркивают, что выступают за сохранение по Украине статуса транзитера российского газа в Европу и не позволят России использовать газ как оружие.
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