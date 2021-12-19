Германия "заморозила" процедуру сертификации "Северного потока-2"

"Когда все требования будут выполнены, Федеральное агентство по сетям сможет вернуться к рассмотрению в течение того времени, которое останется от предусмотренного законом 4-месячного срока, подготовить проект решения и направить его Еврокомиссии для комментариев", - говорится в заявлении.