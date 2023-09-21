Германия выступает против исключения россии из Совбеза ООН

Германия против исключения россии из состава Совета безопасности ООН и отказа рф от права вето в этом органе.
Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии, Анналена Бербок, согласно информации, опубликованной Frankfurter Rundschau.
Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии, Анналена Бербок, согласно информации, опубликованной Frankfurter Rundschau.
Тем не менее, Бербок выразила критику в адрес россии за ее частое применение права вето в Совете безопасности ООН.
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