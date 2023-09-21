Германия выступает против исключения россии из Совбеза ООН

14:59 21 сентября Киев, Украина

Германия против исключения россии из состава Совета безопасности ООН и отказа рф от права вето в этом органе.



Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии, Анналена Бербок, согласно информации, опубликованной Frankfurter Rundschau.

"Мы придерживаемся этой позиции, и я выразила ее украинским коллегам", - подчеркнула она.

Тем не менее, Бербок выразила критику в адрес россии за ее частое применение права вето в Совете безопасности ООН.