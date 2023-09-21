Германия выступает против исключения россии из Совбеза ООН

14:59 21 сентября Киев, Украина

Германия против исключения россии из состава Совета безопасности ООН и отказа рф от права вето в этом органе.

Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии, Анналена Бербок, согласно информации, опубликованной Frankfurter Rundschau.
 
"Мы придерживаемся этой позиции, и я выразила ее украинским коллегам", - подчеркнула она.
 
Тем не менее, Бербок выразила критику в адрес россии за ее частое применение права вето в Совете безопасности ООН.
 
"Вот почему реформы важнее, чем когда-либо. Но вы должны быть реалистами, это наступит не завтра", - заявила глава МИД Германии.