Германия выделила 22 млрд евро помощи Украине, включая 12 млрд на оборону

20:50 14 августа Киев, Украина





Кристиан Линднер подчеркнул, что Украина может ожидать дальнейшей поддержки от Германии и мирового сообщества. Германия предоставила на помощь Украине, 22 миллиарда евро, среди которых 12 миллиардов евро направлены на военные нужды. Этот заявил Кристиан Линднер, глава Министерства финансов Федеративной Республики Германия, в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Сергеем Марченко, которая состоялась 14 августа в столице Украины, Киеве.Кристиан Линднер подчеркнул, что Украина может ожидать дальнейшей поддержки от Германии и мирового сообщества.

"Мы с уверенностью заявляем, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в сотрудничестве с мировым сообществом. Наши усилия уже обеспечили финансирование для Украины на сумму 22 миллиарда евро. Это действительно внушительная сумма," - отметил он.

Следует отметить, что из этой общей суммы 12 миллиардов евро направлены на поддержку военных потребностей. Но помощь не ограничивается только финансированием. Министры финансов Украины и Германии подписали меморандум о взаимодействии между двумя странами, что расширяет сферу сотрудничества и позволит предоставить дополнительные инструменты для поддержки украинского бюджета в перспективе.



Документ утверждает, что Германия предоставит консультационную поддержку Украине в различных аспектах, таких как таможенная политика, мониторинг финансовых рынков, управление государственными инвестициями и приватизация государственных предприятий.



Кристиан Линднер подчеркнул, что Германия будет остаются верной своему обязательству поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Он также поделился информацией о разработанной программе помощи Украине до 2027 года, которая предполагает ежегодную многостороннюю поддержку, включая финансирование военных нужд, на уровне 5 миллиардов евро каждый год.