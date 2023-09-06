Германия выделила 22 млрд евро помощи Украине, включая 12 млрд на оборону

Германия предоставила на помощь Украине, 22 миллиарда евро, среди которых 12 миллиардов евро направлены на военные нужды. Этот заявил Кристиан Линднер, глава Министерства финансов Федеративной Республики Германия, в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Сергеем Марченко, которая состоялась 14 августа в столице Украины, Киеве.
Кристиан Линднер подчеркнул, что Украина может ожидать дальнейшей поддержки от Германии и мирового сообщества.
Кристиан Линднер подчеркнул, что Украина может ожидать дальнейшей поддержки от Германии и мирового сообщества.
Следует отметить, что из этой общей суммы 12 миллиардов евро направлены на поддержку военных потребностей. Но помощь не ограничивается только финансированием. Министры финансов Украины и Германии подписали меморандум о взаимодействии между двумя странами, что расширяет сферу сотрудничества и позволит предоставить дополнительные инструменты для поддержки украинского бюджета в перспективе.
Документ утверждает, что Германия предоставит консультационную поддержку Украине в различных аспектах, таких как таможенная политика, мониторинг финансовых рынков, управление государственными инвестициями и приватизация государственных предприятий.
Кристиан Линднер подчеркнул, что Германия будет остаются верной своему обязательству поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Он также поделился информацией о разработанной программе помощи Украине до 2027 года, которая предполагает ежегодную многостороннюю поддержку, включая финансирование военных нужд, на уровне 5 миллиардов евро каждый год.
Документ утверждает, что Германия предоставит консультационную поддержку Украине в различных аспектах, таких как таможенная политика, мониторинг финансовых рынков, управление государственными инвестициями и приватизация государственных предприятий.
Кристиан Линднер подчеркнул, что Германия будет остаются верной своему обязательству поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Он также поделился информацией о разработанной программе помощи Украине до 2027 года, которая предполагает ежегодную многостороннюю поддержку, включая финансирование военных нужд, на уровне 5 миллиардов евро каждый год.
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