Германия выделила новый пакет военной помощи Украине

18:25 21 июня Киев, Украина

Германия передала украинским Силам обороны новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли высокоточные управляемые снаряды калибра 155 мм и ракеты в ЗРК Patriot.



Соответствующий перечень обнародован на сайте германского правительства.



Новый пакет включает: