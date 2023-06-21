Германия выделила новый пакет военной помощи Украине

18:25 21 июня Киев, Украина

Германия передала украинским Силам обороны новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли высокоточные управляемые снаряды калибра 155 мм и ракеты в ЗРК Patriot.

Соответствующий перечень обнародован на сайте германского правительства.

Новый пакет включает:
  • 1000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • высокоточные управляемые снаряды калибра 155 мм (количество не указывается);
  • шесть автомобилей для охраны границы;
  • два тягача HX81 с колесной формулой 8х8 и два полуприцепа;
  • ракет для ЗРК Patriot (количество не называется)
Ранее 21 июня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Германия предоставит Украине дополнительные 381 миллион евро на гуманитарную помощь в 2023 году.