Германия выделила 2 млн евро на работу МККК на Донбассе

15:10 17 декабря Киев, Украина

На сегодняшний день правительство Германии выделило более EUR36 млн на работу МККК на территории Донбасса. Крайний дополнительный денежный взнос составит EUR2 млн.



Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

"Обеспечение населения чистой питьевой водой, улучшение медицинского обслуживания, поддержка и оснащение больниц, забота о заключенных, поиск пропавших и воссоединение семей, информационные кампании относительно опасности мин и остатков боеприпасов - этим и другим проектам в рамках программы "Деятельность МККК по содействию, защите, предупреждению и сотрудничеству в Украине в 2019-2021 гг. " с акцентом на Восток Украины пойдет на пользу выделение новых средств Федерального ряда. Они принесут пользу людям, пострадавшим от конфликта с обеих сторон линии разграничения в Донецкой и Луганской областях", - подчеркивается в сообщении.

При этом отмечается, что путем выделения этих средств Федеральное правительство значительно увеличило финансовую поддержку гуманитарных мероприятий МККК в Украине. Благодаря дополнительным средствам общая поддержка Германии МККК для его многочисленных гуманитарных мероприятий на Востоке Украины составляет EUR8 млн в 2020 году.



Таким образом, с 2016 года Германия предоставила в целом более EUR36 млн на проведение гуманитарных мероприятий МККК в Украине.