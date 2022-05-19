Германия выделила 2 млн евро на работу МККК на Донбассе

На сегодняшний день правительство Германии выделило более EUR36 млн на работу МККК на территории Донбасса. Крайний дополнительный денежный взнос составит EUR2 млн.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.
При этом отмечается, что путем выделения этих средств Федеральное правительство значительно увеличило финансовую поддержку гуманитарных мероприятий МККК в Украине. Благодаря дополнительным средствам общая поддержка Германии МККК для его многочисленных гуманитарных мероприятий на Востоке Украины составляет EUR8 млн в 2020 году.
Таким образом, с 2016 года Германия предоставила в целом более EUR36 млн на проведение гуманитарных мероприятий МККК в Украине.
Таким образом, с 2016 года Германия предоставила в целом более EUR36 млн на проведение гуманитарных мероприятий МККК в Украине.
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