В Германии впервые российских граждан депортировали на их родину. Информация об этом поступила от немецкого медиа Tagesschau в среду, 31 мая. Бавария стала первой федеральной землей в Германии, которая осуществила репатриацию россиян.
В рамках этого случая были депортированы два гражданина россии, один из которых был осужденным преступником. Сначала они были доставлены в Сербию в марте по плановому рейсу, а затем отправлены в россию.
Согласно сообщению, репатриация россиян была проведена в формате "депортации без сопровождения", то есть без присутствия офицеров федеральной полиции. Представители власти заявили немецким СМИ, что "охранный эскорт" не был необходим.
Стоит отметить, что после полного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года депортация российских граждан из Германии в россию изначально была исключена. На данный момент прямое авиасообщение между россией и Евросоюзом отсутствует, и контакты между органами безопасности минимизированы.
Немецкие СМИ ранее уже сообщали, что некоторые федеральные земли рассматривают возможность депортации российских граждан в россию. В частности, такие планы обсуждались в Баварии, Саксонии-Анхальте и Гессене. Эти меры направлены в первую очередь на преступников и террористов, которые могут представлять угрозу для Германии.
В рамках этого случая были депортированы два гражданина россии, один из которых был осужденным преступником. Сначала они были доставлены в Сербию в марте по плановому рейсу, а затем отправлены в россию.
Согласно сообщению, репатриация россиян была проведена в формате "депортации без сопровождения", то есть без присутствия офицеров федеральной полиции. Представители власти заявили немецким СМИ, что "охранный эскорт" не был необходим.
Стоит отметить, что после полного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года депортация российских граждан из Германии в россию изначально была исключена. На данный момент прямое авиасообщение между россией и Евросоюзом отсутствует, и контакты между органами безопасности минимизированы.
Немецкие СМИ ранее уже сообщали, что некоторые федеральные земли рассматривают возможность депортации российских граждан в россию. В частности, такие планы обсуждались в Баварии, Саксонии-Анхальте и Гессене. Эти меры направлены в первую очередь на преступников и террористов, которые могут представлять угрозу для Германии.
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