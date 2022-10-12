Германия "в ближайшие дни" передаст Украине первую IRIS-T

17:34 10 октября Киев, Украина

Немецкое правительство планирует передать Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T "в ближайшие несколько дней". Об этом в понедельник, 10 октября, заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает федеральное министерство обороны Германии в своем Twitter-аккаунте.

По ее словам, факт возобновления ракетных ударов по Киеву и ряду других украинских городов "подчеркивает, насколько важно быстро предоставить Украине системы ПВО".

"Поэтому сейчас мы предоставляем специальную поддержку средствами для противодействия угрозе с воздуха. В ближайшие несколько дней первая из наших четырех передовых систем IRIS-T будет готова эффективно защищать украинцев", - подчеркнула немецкая чиновница.

Поставки следующих трех систем планируются в следующем году, добавила Ламбрехт.

Ранее сообщалось, что Украина станет первой страной в мире, которая включит в свой арсенал новейшие ЗРК IRIS-T.

Как известно, Германия изначально планировала поставить Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца этого года, а еще две - в начале следующего.