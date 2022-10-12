Германия "в ближайшие дни" передаст Украине первую IRIS-T

Немецкое правительство планирует передать Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T "в ближайшие несколько дней". Об этом в понедельник, 10 октября, заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает федеральное министерство обороны Германии в своем Twitter-аккаунте.
По ее словам, факт возобновления ракетных ударов по Киеву и ряду других украинских городов "подчеркивает, насколько важно быстро предоставить Украине системы ПВО".
Поставки следующих трех систем планируются в следующем году, добавила Ламбрехт.
Ранее сообщалось, что Украина станет первой страной в мире, которая включит в свой арсенал новейшие ЗРК IRIS-T.
Как известно, Германия изначально планировала поставить Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца этого года, а еще две - в начале следующего.
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