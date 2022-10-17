Германия усложнила получение виз для россиян

18:19 17 октября Киев, Украина

Правительство Германии изменило правила выдачи виз для граждан россии, добавив в список требований необходимость предоставить справку о средствах на счете банка, зарегистрированного в Европейском Союзе.



Об этом сообщается на сайте VisaMetric.



При подаче заявки на визу человек должен подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у него будет достаточно денег.

"К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя по проверке подвергаемого банку и действующий в странах — членах ЕС. Документ должен содержать информацию о текущей сумме средств на счете (счетах). Заявитель должен предоставить соответствующие выписки с банковского счета за последние три месяца", - отмечается в перечне документов для получения туристической визы

Соответствующее требование также присутствует в списке документов, необходимых для подачи визы для частных визитов, на деловую визу, а также на визу для участников научных, культурных, спортивных мероприятий и на визу с целью лечения.



Ранее Германия потребовала при оформлении виз подтверждения оплаты забронированного жилья.



Напомним: