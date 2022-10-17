Германия усложнила получение виз для россиян

18:19 17 октября Киев, Украина

Правительство Германии изменило правила выдачи виз для граждан россии, добавив в список требований необходимость предоставить справку о средствах на счете банка, зарегистрированного в Европейском Союзе.

Об этом сообщается на сайте VisaMetric.

При подаче заявки на визу человек должен подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у него будет достаточно денег.
"К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя по проверке подвергаемого банку и действующий в странах — членах ЕС. Документ должен содержать информацию о текущей сумме средств на счете (счетах). Заявитель должен предоставить соответствующие выписки с банковского счета за последние три месяца", - отмечается в перечне документов для получения туристической визы.
Соответствующее требование также присутствует в списке документов, необходимых для подачи визы для частных визитов, на деловую визу, а также на визу для участников научных, культурных, спортивных мероприятий и на визу с целью лечения.

Ранее Германия потребовала при оформлении виз подтверждения оплаты забронированного жилья.

Напомним: 
  • 31 августа ЕС прекратил действие соглашения с россией, облегчающее выдачу шенгенских виз россиянам. Однако о полном запрете на выдачу документов речь не шла, поскольку по этому вопросу не было единодушия среди стран.
  • Перед принятием окончательного решения пятерка стран выступила с заявлением, что примет отдельные меры по сокращению количества россиян, допущенных на свою территорию, если совместного решения прийти не удастся. Такое заявление обнародовали Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.
  • С 19 сентября в Литве, Латвии, Эстонии и Польше заработали ограничения на въезд для граждан рф с туристическими шенгенскими визами, независимо от того, в какой стране они были выданы.
  • 23 сентября Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил , что россияне не смогут ездить в Финляндию как туристы. Финляндия планирует полностью запретить въезд в страну российским туристам.
  • В сентябре российские СМИ сообщили , что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.