Германия усложнила получение виз для россиян

Правительство Германии изменило правила выдачи виз для граждан россии, добавив в список требований необходимость предоставить справку о средствах на счете банка, зарегистрированного в Европейском Союзе.
Об этом сообщается на сайте VisaMetric.
При подаче заявки на визу человек должен подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у него будет достаточно денег.
Об этом сообщается на сайте VisaMetric.
При подаче заявки на визу человек должен подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у него будет достаточно денег.
Соответствующее требование также присутствует в списке документов, необходимых для подачи визы для частных визитов, на деловую визу, а также на визу для участников научных, культурных, спортивных мероприятий и на визу с целью лечения.
Ранее Германия потребовала при оформлении виз подтверждения оплаты забронированного жилья.
Напомним:
- 31 августа ЕС прекратил действие соглашения с россией, облегчающее выдачу шенгенских виз россиянам. Однако о полном запрете на выдачу документов речь не шла, поскольку по этому вопросу не было единодушия среди стран.
- Перед принятием окончательного решения пятерка стран выступила с заявлением, что примет отдельные меры по сокращению количества россиян, допущенных на свою территорию, если совместного решения прийти не удастся. Такое заявление обнародовали Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.
- С 19 сентября в Литве, Латвии, Эстонии и Польше заработали ограничения на въезд для граждан рф с туристическими шенгенскими визами, независимо от того, в какой стране они были выданы.
- 23 сентября Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил , что россияне не смогут ездить в Финляндию как туристы. Финляндия планирует полностью запретить въезд в страну российским туристам.
- В сентябре российские СМИ сообщили , что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.
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