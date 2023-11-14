Германия удваивает военную помощь Украине в 2024 году

Проект федерального бюджета Германии на 2024 год подвергся изменениям, увеличив в два раза сумму военной помощи для Украины до 8 млрд евро, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на ознакомление с соответствующим документом.
Правительство Германии заявило о своем стремлении стать опорой европейской обороны после вторжения россии в Украину в 2022 году. Он обещал поддерживать Киев и планирует достичь уровня военных расходов, соответствующего целевому показателю НАТО в 2% ВВП.
Часть дополнительных расходов будет направлена на укрепление военного потенциала собственных вооруженных сил Германии, поскольку именно они в настоящее время поставляют оружие в Украину.
Планируется, что бундестаг рассмотрит предложенный бюджет на текущей неделе, а его принятие ожидается в начале декабря.
Правительство Германии заявило о своем стремлении стать опорой европейской обороны после вторжения россии в Украину в 2022 году. Он обещал поддерживать Киев и планирует достичь уровня военных расходов, соответствующего целевому показателю НАТО в 2% ВВП.
Часть дополнительных расходов будет направлена на укрепление военного потенциала собственных вооруженных сил Германии, поскольку именно они в настоящее время поставляют оружие в Украину.
Планируется, что бундестаг рассмотрит предложенный бюджет на текущей неделе, а его принятие ожидается в начале декабря.
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