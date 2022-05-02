Германия убеждена, что обучение солдат не означает вступление в войну

17:49 02 мая Киев, Украина

Берлин не считает обучение украинских солдат участием в войне.

Поставки вооружений не превращают страну-поставщика в участника конфликта, но в совокупности с инструктажем могут означать переход красных линий, полагают эксперты бундестага.



В правительстве ФРГ с этим не согласны.



Правительство Германии исходит из того, что, в соответствии с международным правом, ФРГ не может считаться стороной военного конфликта, обучая украинских военнослужащих.

"Мы убеждены, что обучение украинских военнослужащих в Германии системам вооружения еще не означает прямого вступления в войну", - заявил в понедельник, 2 мая, официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Таким образом, отмечает агентство dpa, Хебештрайт прокомментировал позицию официального Берлина по поводу справки научной службы бундестага, опубликованной изданиями группы Redaktionsnetzwerk Deutschland.



В документе "Правовые вопросы военной поддержки Украины странами НАТО - между нейтралитетом и участием в конфликте", подготовленном еще в марте, в частности, отмечалось, что сами по себе поставки оружия еще не превращают страну-поставщика в участника конфликта, хотя она и перестает быть полностью нейтральной.

"Но если вместе с поставками осуществляется также инструктаж, то есть обучение обращению с этим оружием, то возникает вероятность выхода из безопасной зоны неучастия в конфликте", - указывалось в справке.



Представитель правительства ФРГ также отметил, что если обращаться к аргументам международного права, то нужно констатировать, что его грубейшим нарушением стало нападение России на Украину.



Западные государства рассматривают свою военную помощь как вклад в самооборону украинцев.



29 апреля стало известно, что американские инструкторы начали обучать украинских военнослужащих пользоваться тяжелыми системами вооружений, полученными в качестве военной помощи для обороны страны от российской агрессии. Речь идет об управлении радарными системами и бронетехникой.



Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, что Берлин не собирается посылать солдат в Украину, но может начать обучение украинских военных на территории Германии.