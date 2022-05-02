Германия убеждена, что обучение солдат не означает вступление в войну

Берлин не считает обучение украинских солдат участием в войне.
Поставки вооружений не превращают страну-поставщика в участника конфликта, но в совокупности с инструктажем могут означать переход красных линий, полагают эксперты бундестага.
В правительстве ФРГ с этим не согласны.
Правительство Германии исходит из того, что, в соответствии с международным правом, ФРГ не может считаться стороной военного конфликта, обучая украинских военнослужащих.
В правительстве ФРГ с этим не согласны.
Правительство Германии исходит из того, что, в соответствии с международным правом, ФРГ не может считаться стороной военного конфликта, обучая украинских военнослужащих.
Таким образом, отмечает агентство dpa, Хебештрайт прокомментировал позицию официального Берлина по поводу справки научной службы бундестага, опубликованной изданиями группы Redaktionsnetzwerk Deutschland.
В документе "Правовые вопросы военной поддержки Украины странами НАТО - между нейтралитетом и участием в конфликте", подготовленном еще в марте, в частности, отмечалось, что сами по себе поставки оружия еще не превращают страну-поставщика в участника конфликта, хотя она и перестает быть полностью нейтральной.
В документе "Правовые вопросы военной поддержки Украины странами НАТО - между нейтралитетом и участием в конфликте", подготовленном еще в марте, в частности, отмечалось, что сами по себе поставки оружия еще не превращают страну-поставщика в участника конфликта, хотя она и перестает быть полностью нейтральной.
Представитель правительства ФРГ также отметил, что если обращаться к аргументам международного права, то нужно констатировать, что его грубейшим нарушением стало нападение России на Украину.
Западные государства рассматривают свою военную помощь как вклад в самооборону украинцев.
29 апреля стало известно, что американские инструкторы начали обучать украинских военнослужащих пользоваться тяжелыми системами вооружений, полученными в качестве военной помощи для обороны страны от российской агрессии. Речь идет об управлении радарными системами и бронетехникой.
Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, что Берлин не собирается посылать солдат в Украину, но может начать обучение украинских военных на территории Германии.
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