Германия рассматривает передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus

Правительство Германии изучает способы поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus из запасов Бундесвера (Вооруженных Сил ФРГ) в ближайшие месяцы.
В настоящее время ведутся секретные переговоры с представителями оборонной промышленности, пишет журнал Der Spiegel.
Канцлер Германии Олаф Шольц из-за технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. Канцлер по-прежнему озабочен эскалацией конфликта.
В последние несколько недель Министерство обороны ФРГ обратилось к изготовителю Taurus с просьбой включить соответствующее ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты. Такое ограничение системы, как отмечают эксперты, вполне возможно, но на это уходит несколько недель.
Как объясняет издание, Шольц намерен одобрить поставки Taurus Украине только после того, как убедится в технической модификации. Однако принципиальных сомнений в этой идее глава правительства Германии больше нет, констатирует журнал.
Канцлер Германии Олаф Шольц из-за технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. Канцлер по-прежнему озабочен эскалацией конфликта.
В последние несколько недель Министерство обороны ФРГ обратилось к изготовителю Taurus с просьбой включить соответствующее ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты. Такое ограничение системы, как отмечают эксперты, вполне возможно, но на это уходит несколько недель.
Как объясняет издание, Шольц намерен одобрить поставки Taurus Украине только после того, как убедится в технической модификации. Однако принципиальных сомнений в этой идее глава правительства Германии больше нет, констатирует журнал.
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