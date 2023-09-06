Германия расширяет военную поддержку: передача Украине зенитных ракет для Patriot

19:04 24 августа Киев, Украина

Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли зенитные ракеты для комплекса Patriot. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ в четверг, 24 июня.

Совместно с зенитными ракетами, в новый пакет помощи также входят:
  • 10 инновационных систем обнаружения беспилотных аппаратов;
  • 40 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
  • 16 надежных грузовых автомобилей Zetros;
  • 510 тысяч патронов к стрелковому оружию.
Кроме того, Германия также анонсировала свои планы на будущее, включающие передачу Украине:
  • 90 систем обнаружения беспилотных аппаратов;
  • 42 грузовых автомобилей Zetros;
  • 31 миллион патронов к стрелковому оружию.
Сообщается, что эти поставки осуществляются за счет специальных отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для поддержания уровня национальной безопасности.