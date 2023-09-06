Германия расширяет военную поддержку: передача Украине зенитных ракет для Patriot

19:04 24 августа Киев, Украина





Совместно с зенитными ракетами, в новый пакет помощи также входят: Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли зенитные ракеты для комплекса Patriot . Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ в четверг, 24 июня.Совместно с зенитными ракетами, в новый пакет помощи также входят:

10 инновационных систем обнаружения беспилотных аппаратов;

40 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;

16 надежных грузовых автомобилей Zetros;

510 тысяч патронов к стрелковому оружию.

Кроме того, Германия также анонсировала свои планы на будущее, включающие передачу Украине:

90 систем обнаружения беспилотных аппаратов;

42 грузовых автомобилей Zetros;

31 миллион патронов к стрелковому оружию.

Сообщается, что эти поставки осуществляются за счет специальных отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для поддержания уровня национальной безопасности.