Германия расширяет военную поддержку: передача Украине зенитных ракет для Patriot

Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли зенитные ракеты для комплекса Patriot. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ в четверг, 24 июня.
Совместно с зенитными ракетами, в новый пакет помощи также входят:
Совместно с зенитными ракетами, в новый пакет помощи также входят:
- 10 инновационных систем обнаружения беспилотных аппаратов;
- 40 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
- 16 надежных грузовых автомобилей Zetros;
- 510 тысяч патронов к стрелковому оружию.
Кроме того, Германия также анонсировала свои планы на будущее, включающие передачу Украине:
- 90 систем обнаружения беспилотных аппаратов;
- 42 грузовых автомобилей Zetros;
- 31 миллион патронов к стрелковому оружию.
Сообщается, что эти поставки осуществляются за счет специальных отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для поддержания уровня национальной безопасности.
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