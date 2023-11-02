Германия продолжает военную поддержку Украины: отчет о новом пакете помощи

Германия продолжает оказывать военную поддержку Украине и отчиталась о поставке новой партии важного военного оборудования.
Список переданной помощи регулярно обновляется на сайте правительства ФРГ.
За последнюю неделю Украине были переданы следующие виды военной техники и оборудования:
Список переданной помощи регулярно обновляется на сайте правительства ФРГ.
За последнюю неделю Украине были переданы следующие виды военной техники и оборудования:
- 12 бронетранспортеров, дополняя уже переданные 4, что общей численностью составляет 16 единиц.
- 2 радара TRML-4D, предназначенных для наблюдения за воздушным пространством. Это дополнение к предыдущим 4 радарам.
- 7 разведывательных дронов Primoco ONE, которые усилят возможности разведки.
- 2 системы самозащиты AMPS для вертолетов, обеспечивая дополнительную безопасность военных в воздушных операциях.
- 5 беспилотных надводных аппаратов, расширяя флот беспилотных аппаратов до 20.
- 12 грузовиков MAN TGS, усиливая логистическую инфраструктуру.
- 4 седельных тягача 8x8 и 4 полуприцепа, что общей численностью составляет 75 и 70 соответственно.
- 32 спутниковых терминала SatCom, что повышает связь и координацию военных операций.
- 10 тысяч защитных очков из запасов Бундесвера и промышленных складов, обеспечивая дополнительную защиту военнослужащих.
- 30 тысяч комплектов зимней формы для обеспечения комфорта в холодные месяцы.
- 1 принтер PCB для специальных нужд.
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