Германия продолжает военную поддержку Украины: отчет о новом пакете помощи

15:17 02 ноября Киев, Украина

Германия продолжает оказывать военную поддержку Украине и отчиталась о поставке новой партии важного военного оборудования.

Список переданной помощи регулярно обновляется на сайте правительства ФРГ.

За последнюю неделю Украине были переданы следующие виды военной техники и оборудования:
  • 12 бронетранспортеров, дополняя уже переданные 4, что общей численностью составляет 16 единиц.
  • 2 радара TRML-4D, предназначенных для наблюдения за воздушным пространством. Это дополнение к предыдущим 4 радарам.
  • 7 разведывательных дронов Primoco ONE, которые усилят возможности разведки.
  • 2 системы самозащиты AMPS для вертолетов, обеспечивая дополнительную безопасность военных в воздушных операциях.
  • 5 беспилотных надводных аппаратов, расширяя флот беспилотных аппаратов до 20.
  • 12 грузовиков MAN TGS, усиливая логистическую инфраструктуру.
  • 4 седельных тягача 8x8 и 4 полуприцепа, что общей численностью составляет 75 и 70 соответственно.
  • 32 спутниковых терминала SatCom, что повышает связь и координацию военных операций.
  • 10 тысяч защитных очков из запасов Бундесвера и промышленных складов, обеспечивая дополнительную защиту военнослужащих.
  • 30 тысяч комплектов зимней формы для обеспечения комфорта в холодные месяцы.
  • 1 принтер PCB для специальных нужд.