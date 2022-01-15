Германия призывает к противодействию с РФ

12:54 03 Май Киев, Украина

ЕС и ,Германия в частности, не терпит никаких политических убийств, политического заключения или запугивания, поэтому Германии и ЕС следует занять четкую позицию в отношении России.

Об этом написала в колонке для The European Люция Путтрих, министр в федеральных и европейских делах земли Гессен (ХДС), сообщает Европейская правда.

"Россия Путина ведет себя не как надежный партнер ЕС и уж тем более не как друг. Наоборот. Агрессивная внешняя политика России все ближе приближается к европейским границам. Это затрагивает всех нас и должно фактически вызвать рефлекс солидарности в ЕС", - пишет Путтрих.

Она отметила, что состояние отношений ЕС с Россией является сложным и "тяжелые отдельные инциденты вряд ли можно перечислить полностью". А поэтому в противодействии РФ ЕС должен стать настоящим сообществом солидарности в сфере внешней политики и безопасности.

"Если на кого-то из нас нападут, это ударит по всем нам. Это требует чувства "Мы" во внешней политике. Этого можно достичь, с одной стороны, за счет сильного общего голоса во внешней политике, который черпает силу в единстве. С другой стороны , в долгосрочной перспективе нужна хорошо оснащенная европейская армия", - считает Путтрих.



"Нет. Сейчас не время отказываться от России. Скорее, наша позиция должна быть очень ясной. Мы, то есть весь ЕС, не терпим никаких политических убийств, политического заключения или запугивания. Мы решительно реагируем на провокации, независимо от того, касаются ли они нас самих или наших друзей, и мы не позволяем разделять себя политически или экономически. нам нужна четкая позиция, а не линия наименьшего сопротивления", - говорится в материале.



Путтрих подчеркнула, что США четко позиционируют себя и показывают России свои границы, и если ЕС хочет быть глобальным игроком, он должен также четко определять свою позицию.