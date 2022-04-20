Германия прекратит импорт нефти из россии до конца 2022 года

19:07 20 апреля Киев, Украина

Германия откажется от нефти из России до конца 2022 года, следующим шагом станет отказ от российского газа, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Мы в прошлом как раз в этой области (энергетики. – Прим. ред.) совершили ошибки, но мы не можем это вернуть обратно, но мы должны сейчас еще больше снизить наш импорт российских энергоносителей", – сказала Бербок.

Она уточнила, что Германия намерена прекратить использование российского угля до конца лета. Также, по словам Бербок, к этому сроку страна наполовину сократит потребление нефти из России, а к концу года – откажется полностью.

«Я здесь четко и недвусмысленно говорю: да, Германия полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов. К лету мы вдвое сократим импорт нефти, а к концу года „будем на 0“, а затем в рамках совместной европейской дорожной карты последует газ, потому что наш совместный отказ (от российских энергоресурсов, — ред.), полный отказ Евросоюза — это наша общая сила», — добавила глава МИД Германии.

Германия является главным противником нефтяного эмбарго, и изменение позиции Берлина по этому вопросу побудит его сторонников последовать ее примеру.