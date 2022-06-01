Германия предоставит Украине новейшую систему ПВО

Самую современную систему ПВО IRIS-T передаст Германия силам Украины.
Также ВСУ получат реактивные системы залпового огня, контрбатарейные радары и гаубицы.
Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления в Бундестаге, сообщает Reuters в среду, 1 июня.
Кроме того, Германия поставит Украине современные радары для обнаружения вражеской артиллерии и минометов, а также РСЗО в сотрудничестве с США.
Шольц заверил, что в ближайшее время Германия вместе с Нидерландами поставят Украине 12 современных самоходных гаубиц. Обучение украинских военных по обращению с этим оружием завершится через несколько дней. При этом канцлер не назвал конкретных сроков поставок.
Также Шольц выразил несогласие с утверждениями оппозиции, что Германия не помогает Украине оружием.
Шольц заверил, что в ближайшее время Германия вместе с Нидерландами поставят Украине 12 современных самоходных гаубиц. Обучение украинских военных по обращению с этим оружием завершится через несколько дней. При этом канцлер не назвал конкретных сроков поставок.
Также Шольц выразил несогласие с утверждениями оппозиции, что Германия не помогает Украине оружием.
Шольц напомнил, что Германия также проводит обмены оружием с другими странами ЕС: они поставляют Украине оружие старого образца, а ФРГ предоставляет этим государствам более современную замену.
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