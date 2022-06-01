Германия предоставит Украине новейшую систему ПВО

13:53 01 июня Киев, Украина

Самую современную систему ПВО IRIS-T передаст Германия силам Украины.



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Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления в Бундестаге, сообщает Reuters в среду, 1 июня. Также ВСУ получат реактивные системы залпового огня, контрбатарейные радары и гаубицы.Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления в Бундестаге, сообщает Reuters в среду, 1 июня.

"Правительство решило, что мы поставим самую современную систему противовоздушной обороны, которая есть у Германии – IRIS-T", – заявил Шольц и добавил, что одна такая система ПВО может защитить крупный город от атак российской авиации.

Кроме того, Германия поставит Украине современные радары для обнаружения вражеской артиллерии и минометов, а также РСЗО в сотрудничестве с США.



Шольц заверил, что в ближайшее время Германия вместе с Нидерландами поставят Украине 12 современных самоходных гаубиц. Обучение украинских военных по обращению с этим оружием завершится через несколько дней. При этом канцлер не назвал конкретных сроков поставок.



Также Шольц выразил несогласие с утверждениями оппозиции, что Германия не помогает Украине оружием.

"Мы постоянно поставляем, с начала войны. Мы поставили более 15 млн патронов, 100 тысяч ручных гранат, более 5 тысяч противотанковых мин", – перечислил канцлер.

Шольц напомнил, что Германия также проводит обмены оружием с другими странами ЕС: они поставляют Украине оружие старого образца, а ФРГ предоставляет этим государствам более современную замену.