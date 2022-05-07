Германия предоставит Украине 7 самоходных орудий-гаубиц Panzerhaubitzen 2000

Правительство Германии решило поставить семь гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) из резервов Бундесвера в Украину.
Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.
По словам главы ведомства, Украина получит машины, которые сейчас находятся на текущем ремонте, и бундесвер в них в настоящее время не нуждается.
Министр также отметила, что Германия обучит украинских военных обращению с этой Самоходной артиллерийской установкой
Panzerhaubitzen 2000 – это тяжелые артиллерийские установки, разработанные немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann, установка имеет современную точную систему наземной навигации. Такие гаубицы способны стрелять на расстояние до 40 километров. Это вооружение описывается как одна из самых современных артиллерийских систем в мире, которое неприменно усилит Украину.
Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.
По словам главы ведомства, Украина получит машины, которые сейчас находятся на текущем ремонте, и бундесвер в них в настоящее время не нуждается.
Министр также отметила, что Германия обучит украинских военных обращению с этой Самоходной артиллерийской установкой
Panzerhaubitzen 2000 – это тяжелые артиллерийские установки, разработанные немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann, установка имеет современную точную систему наземной навигации. Такие гаубицы способны стрелять на расстояние до 40 километров. Это вооружение описывается как одна из самых современных артиллерийских систем в мире, которое неприменно усилит Украину.
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