Германия предоставит Украине 381 миллион евро на гуманитарную помощь - Бербок

15:21 21 июня Киев, Украина

Германия предоставит Украине дополнительные 381 миллион евро на гуманитарную помощь в 2023 году, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на Конференции по восстановлению Украины, целью которой является привлечение международных инвестиций для возобновления Украины после российского вторжения.

"Мы с моим коллегой, министром экономического сотрудничества и развития Свеней Шульце, пришли сегодня сюда, чтобы подчеркнуть, что правительство Германии активизирует усилия для восстановления Украины. Это восстановление начинается с гуманитарной поддержки. Германия предоставит Украине дополнительные 381 миллион евро на гуманитарную помощь в 2023 году на все: от генераторов до еды и палаток для тех, кто вынужден был убежать или недавно потерял дом", - сказала Анналена Бербок.

Глава МИД Германии добавила, что правительство страны также работает над усилением политического и практического сотрудничества между Украиной и НАТО и отметила, что "они хотят, чтобы Украина выиграла эту войну".

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, чтобы выиграть мир. Именно поэтому мы четко дали понять, что Украина также принадлежит к европейской семье. И президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила сегодня утром на заседании Европейской Комиссии, что усилия Украины по реформам свидетельствуют о том, что Украина есть прогресс, несмотря на войну, и что Украина в конце концов станет членом Европейского Союза", - подчеркнула Анналена Бербок.

Чиновница выразила убеждение, что восстановление Украины должно быть связано с процессом вступления в ЕС.