Германия поставит Украине 40 боевых машин Marder

12:49 11 сентября Киев, Украина

Правительство Германии делегировало концерну Rheinmetall поставить Украине 40 боевых машин пехоты Marder. Эта информация стала известна в понедельник, 11 сентября, после размещения заказа в августе, как сообщила компания.

"Rheinmetall активно работает над производством Marder, чтобы обеспечить выполнение контракта в 2023 году для поставки новой партии машин", - говорится в официальном заявлении.

Этот заказ увеличит общее число боевых машин Marder, которые Rheinmetall поставит Украине, до 80 единиц.



Концерн Rheinmetall уже в марте этого года поставил первые 20 бронетранспортеров для Украины в рамках заказа от правительства ФРГ. В июне еще 20 бронетранспортеров были приняты на вооружение и доставлены в Украину. Эти машины представляют собой модернизированные версии Marder 1A3, которые Rheinmetall ранее получил из запасов Бундесвера.



Производство новых бронетранспортеров Marder в настоящее время осуществляется на предприятиях Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе. В месяц компания способна поставлять до 10 бронетранспортеров.



Боевая машина пехоты Marder, изначально разработанная для Бундесвера и продолжающая служить там, считается одной из наиболее надежных систем вооружения своего класса в мире. За время эксплуатации машина неоднократно модернизировалась и улучшалась в плане боевых характеристик, отметили в пресс-службе концерна.