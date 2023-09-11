Германия поставит Украине 40 боевых машин Marder

Правительство Германии делегировало концерну Rheinmetall поставить Украине 40 боевых машин пехоты Marder. Эта информация стала известна в понедельник, 11 сентября, после размещения заказа в августе, как сообщила компания.
Этот заказ увеличит общее число боевых машин Marder, которые Rheinmetall поставит Украине, до 80 единиц.
Концерн Rheinmetall уже в марте этого года поставил первые 20 бронетранспортеров для Украины в рамках заказа от правительства ФРГ. В июне еще 20 бронетранспортеров были приняты на вооружение и доставлены в Украину. Эти машины представляют собой модернизированные версии Marder 1A3, которые Rheinmetall ранее получил из запасов Бундесвера.
Производство новых бронетранспортеров Marder в настоящее время осуществляется на предприятиях Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе. В месяц компания способна поставлять до 10 бронетранспортеров.
Боевая машина пехоты Marder, изначально разработанная для Бундесвера и продолжающая служить там, считается одной из наиболее надежных систем вооружения своего класса в мире. За время эксплуатации машина неоднократно модернизировалась и улучшалась в плане боевых характеристик, отметили в пресс-службе концерна.
Концерн Rheinmetall уже в марте этого года поставил первые 20 бронетранспортеров для Украины в рамках заказа от правительства ФРГ. В июне еще 20 бронетранспортеров были приняты на вооружение и доставлены в Украину. Эти машины представляют собой модернизированные версии Marder 1A3, которые Rheinmetall ранее получил из запасов Бундесвера.
Производство новых бронетранспортеров Marder в настоящее время осуществляется на предприятиях Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе. В месяц компания способна поставлять до 10 бронетранспортеров.
Боевая машина пехоты Marder, изначально разработанная для Бундесвера и продолжающая служить там, считается одной из наиболее надежных систем вооружения своего класса в мире. За время эксплуатации машина неоднократно модернизировалась и улучшалась в плане боевых характеристик, отметили в пресс-службе концерна.
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