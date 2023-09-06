Германия передаст Украине тысячи боеприпасов для Gepard

Министр обороны Германии, Борис Писториус, объявил о передаче Украине большой партии новых боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. Эта информация была представлена Министерством обороны Германии.
Министерство подчеркнуло, что Германия успешно завершила строительство производственной линии для производства боеприпасов, что позволило осуществить первую поставку значительного количества снарядов в Украину.
Борис Писториус подчеркнул важность защиты страны и необходимость обеспечения противовоздушной обороны и поставок достаточного количества боеприпасов. Он выразил удовлетворение тем, что производство боеприпасов Gepard было запущено быстро и без лишних бюрократических задержек.
В феврале 2023 года, в рамках формата "Рамштайн", министр обороны Германии объявил о начале процесса восстановления производственной линии для производства боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard по заказу Федерального министерства обороны Германии.
Согласно подписанному в феврале контракту на сумму 168 миллионов евро, была предусмотрена поставка 300 тысяч снарядов. Это требовало перезапуска производства и поиска методов для переработки старых боеприпасов с использованием новых средств.
Несмотря на сложности, связанные с этим процессом, первая партия боеприпасов была доставлена в Украину менее чем через семь месяцев с момента подписания контракта.
На данный момент Германия уже поставила Украине 46 установок Gepard, и еще шесть ожидаются в ближайшее время.
Министерство подчеркнуло, что Германия успешно завершила строительство производственной линии для производства боеприпасов, что позволило осуществить первую поставку значительного количества снарядов в Украину.
Борис Писториус подчеркнул важность защиты страны и необходимость обеспечения противовоздушной обороны и поставок достаточного количества боеприпасов. Он выразил удовлетворение тем, что производство боеприпасов Gepard было запущено быстро и без лишних бюрократических задержек.
В феврале 2023 года, в рамках формата "Рамштайн", министр обороны Германии объявил о начале процесса восстановления производственной линии для производства боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard по заказу Федерального министерства обороны Германии.
Согласно подписанному в феврале контракту на сумму 168 миллионов евро, была предусмотрена поставка 300 тысяч снарядов. Это требовало перезапуска производства и поиска методов для переработки старых боеприпасов с использованием новых средств.
Несмотря на сложности, связанные с этим процессом, первая партия боеприпасов была доставлена в Украину менее чем через семь месяцев с момента подписания контракта.
На данный момент Германия уже поставила Украине 46 установок Gepard, и еще шесть ожидаются в ближайшее время.
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