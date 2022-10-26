Германия передаст Украине современный полевой госпиталь

08:29 26 октября Киев, Украина

Немецкая компания Rheinmetall передаст Вооруженным силам Украины современный полевой госпиталь "под ключ", который не уступает стационарной больнице.



Об этом идет речь на сайте компании.

"При поддержке правительства Германии Rheinmetall в скором времени поставит украинским вооруженным силам современный полевой госпиталь "под ключ". Министерство обороны Украины в сентябре 2022 года направило заказ стоимостью 9 миллионов евро дочерней компании Rheinmetall - Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS). В пакет услуг в эксплуатации системы. Поставка запланирована на 2023 год", - говорится в пресс-релизе.

Полевой госпиталь – это комбинированная система на базе палаток и контейнеров, включая высококачественное медицинское оборудование, встроенное в укрытие.



Среди прочего, в систему входит отделение неотложной помощи, сортировочная комната, операционная, палата интенсивной терапии, компьютерный томограф, стерилизационная и аптека. Также предусмотрены палатки для администрирования, оказания медицинской помощи, подготовки к операции, сортировка, зона ожидания и размещение персонала. Кроме того, есть вспомогательные контейнеры для санитарии, транспорта, питьевой и непитьевой воды, кислорода, электроснабжения.