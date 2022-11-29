Германия передаст Украине наземные беспилотники THeMIS

Эстонская компания Milrem Robotics немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписала контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных аппаратов (UGV) THeMIS.
Об этом говорится на сайте компании Milrem Robotics.
/>Беспилотники предназначены для перевозки раненых и расчистки маршрутов движения.
/>Беспилотники предназначены для перевозки раненых и расчистки маршрутов движения.
Покупка беспилотников финансируется Министерством обороны Германии.
В Milrem Robotics отметили, что в этом году Milrem Robotics передала украинской благотворительной организации один THeMIS для эвакуации раненых, который оказался ценным активом.
THeMIS – это многофункциональное беспилотное гусеничное транспортное средство с открытой архитектурой, позволяющее быстро настраивать его от транспортной функции до вооружения, обезвреживания боеприпасов или поддержки разведывательных операций в соответствии с характером миссии.
THeMIS управляется с помощью пульта ДУ. Его можно запрограммировать на самостоятельное перемещение между разными точками. По информации разработчика, скорость комплекса составляет 25 км/ч.
Машина имеет компактные размеры – длиной 240 см, шириной 200 см и высотой 115 см. При снаряженной массе 1635 кг имеет номинальную грузоподъемность 750 кг, а максимальную – 1200 кг. Заявленное время автономной работы – до 15 часов, а исключительно на электроприводе – до 1,5 часов. Источником питания для этой техники могут служить свинцово-кислотные или литий-ионные аккумуляторные батареи.
THEMIS UGV уже является частью различных программ в 16 странах, включая восемь членов НАТО: Эстонию, Францию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Испанию, Великобританию и США.
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