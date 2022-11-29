Германия передаст Украине наземные беспилотники THeMIS

18:12 29 ноября Киев, Украина

Эстонская компания Milrem Robotics немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписала контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных аппаратов (UGV) THeMIS.

Об этом говорится на сайте компании Milrem Robotics.



/>Беспилотники предназначены для перевозки раненых и расчистки маршрутов движения.

"Развертывание УХВ THeMIS в Украине означает, что украинские силы могут повысить безопасность своих солдат и позволить UGV выполнять задачи, которые являются непосредственной угрозой для людей. Это главное предназначение роботизированных систем. Milrem Robotics гордится тем, что может внести свой вклад в борьбу Украины с агрессором", – отметил генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Верси. В компании отметили, что семь из 14 транспортов будут настроены на эвакуацию раненых (CASEVAC) и поступят в Украину до конца этого года. Остальные семь будут доставлены во втором квартале 2023 года и будут настроены на прохождение маршрута с полезной нагрузкой от французского производителя оборонной техники CNIM Systèmes Industriels.

Покупка беспилотников финансируется Министерством обороны Германии.

"Этот важный проект свидетельствует о нашей общей способности предоставлять Украине передовые технологии. Мы полны решимости поддержать Украину средствами защиты и спасения. Быстрая доставка 14 беспилотных автомобилей THeMIS доказывает, что KMW и Milrem являются партнерами, на которых можно положиться", - сказал Ральф Кетцель генеральный директор KMW.

В Milrem Robotics отметили, что в этом году Milrem Robotics передала украинской благотворительной организации один THeMIS для эвакуации раненых, который оказался ценным активом.



THeMIS – это многофункциональное беспилотное гусеничное транспортное средство с открытой архитектурой, позволяющее быстро настраивать его от транспортной функции до вооружения, обезвреживания боеприпасов или поддержки разведывательных операций в соответствии с характером миссии.



THeMIS управляется с помощью пульта ДУ. Его можно запрограммировать на самостоятельное перемещение между разными точками. По информации разработчика, скорость комплекса составляет 25 км/ч.



Машина имеет компактные размеры – длиной 240 см, шириной 200 см и высотой 115 см. При снаряженной массе 1635 кг имеет номинальную грузоподъемность 750 кг, а максимальную – 1200 кг. Заявленное время автономной работы – до 15 часов, а исключительно на электроприводе – до 1,5 часов. Источником питания для этой техники могут служить свинцово-кислотные или литий-ионные аккумуляторные батареи.



THEMIS UGV уже является частью различных программ в 16 странах, включая восемь членов НАТО: Эстонию, Францию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Испанию, Великобританию и США.