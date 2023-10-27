Германия передала Украине третий комплекс ПВО IRIS-T

16:59 27 октября Киев, Украина

Германия 27 октября объявила о передаче Украине очередной пакет военной помощи. В частности, в него вошли ракеты в РСЗО MARS II и система ПВО IRIS-T SLM.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Федерального правительства Германии.



Новый пакет военной помощи включает:

одну систему ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ней;

боеприпасы к реактивным системам залпового огня MARS II;

четыре БТР;

восемь разведывательных дронов VECTOR;

радар наблюдения за воздушным пространством TRML-4D;

четыре радара наземного наблюдения GO12;

пять надводных дронов.

Также будут доставлены шесть автомобилей пограничной службы, пять большегрузных полуприцепов 8x8 HX81, четыре полуприцепа и 10 тысяч защитных очков.