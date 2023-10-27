Германия передала Украине третий комплекс ПВО IRIS-T

16:59 27 октября Киев, Украина

Германия 27 октября объявила о передаче Украине очередной пакет военной помощи. В частности, в него вошли ракеты в РСЗО MARS II и система ПВО IRIS-T SLM.
 
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Федерального правительства Германии.

Новый пакет военной помощи включает:
  • одну систему ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ней;
  • боеприпасы к реактивным системам залпового огня MARS II;
  • четыре БТР;
  • восемь разведывательных дронов VECTOR;
  • радар наблюдения за воздушным пространством TRML-4D;
  • четыре радара наземного наблюдения GO12;
  • пять надводных дронов.
Также будут доставлены шесть автомобилей пограничной службы, пять большегрузных полуприцепов 8x8 HX81, четыре полуприцепа и 10 тысяч защитных очков.