Германия передала Украине новый пакет военной помощи, включая ЗРК Patriot

20:46 09 августа Киев, Украина





В список также вошли: Германия отчиталась о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, были переданы две пусковые установки ЗРК Patriot , сообщается на официальном сайте германского правительства.В список также вошли:

10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) (ранее уже было 18);

уже было 18); 6526 дымовых 155-мм боеприпасов (ранее уже было 5936);

материал для обезвреживания взрывоопасных предметов;

5 машин пограничной охраны (ранее уже было 177);

4 разведывательных дрона VECTOR (ранее уже было 84);

1163 бинокли (ранее уже было 125);

20 тысяч защитных очков (ранее уже было 600);

6 автопоездов 8x8 HX81 и 6 полуприцепов (ранее: 32/27);

2 автопогрузчика 8x6 с одним рулоном контейнеров (ранее: 4/20);

100 пулеметов MG5;

40 тысяч аптечек (ранее: 260 000).

К слову, в разделе "Подготовка к передаче/передающейся" указывается о 80 тысячах защитных очков.