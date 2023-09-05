Германия передала Украине новый пакет военной помощи, включая ЗРК Patriot

20:46 09 августа Киев, Украина

Германия отчиталась о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, были переданы две пусковые установки ЗРК Patriot, сообщается на официальном сайте германского правительства.

В список также вошли:
  • 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) (ранее уже было 18);
  • 6526 дымовых 155-мм боеприпасов (ранее уже было 5936);
  • материал для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 5 машин пограничной охраны (ранее уже было 177);
  • 4 разведывательных дрона VECTOR (ранее уже было 84);
  • 1163 бинокли (ранее уже было 125);
  • 20 тысяч защитных очков (ранее уже было 600);
  • 6 автопоездов 8x8 HX81 и 6 полуприцепов (ранее: 32/27);
  • 2 автопогрузчика 8x6 с одним рулоном контейнеров (ранее: 4/20);
  • 100 пулеметов MG5;
  • 40 тысяч аптечек (ранее: 260 000).
К слову, в разделе "Подготовка к передаче/передающейся" указывается о 80 тысячах защитных очков.