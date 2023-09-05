Германия передала Украине новый пакет военной помощи, включая ЗРК Patriot

Германия отчиталась о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, были переданы две пусковые установки ЗРК Patriot, сообщается на официальном сайте германского правительства.
В список также вошли:
В список также вошли:
- 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) (ранее уже было 18);
- 6526 дымовых 155-мм боеприпасов (ранее уже было 5936);
- материал для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 5 машин пограничной охраны (ранее уже было 177);
- 4 разведывательных дрона VECTOR (ранее уже было 84);
- 1163 бинокли (ранее уже было 125);
- 20 тысяч защитных очков (ранее уже было 600);
- 6 автопоездов 8x8 HX81 и 6 полуприцепов (ранее: 32/27);
- 2 автопогрузчика 8x6 с одним рулоном контейнеров (ранее: 4/20);
- 100 пулеметов MG5;
- 40 тысяч аптечек (ранее: 260 000).
К слову, в разделе "Подготовка к передаче/передающейся" указывается о 80 тысячах защитных очков.
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