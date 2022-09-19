Германия передала Украине две РСЗО ”Mars II” и 50 бронетранспортёров ”Dingo”

Германия передала Украине обещанную военную технику, Берлин также готовится расширить возможности для тренировки украинских военных.
Помимо техники, в Германии также запустят обучающие проекты для украинских военных.
Стоит отметить, что бронетранспортер Dingo - это специальная вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Германия имеет более 500 таких автомобилей в разных модификациях.
Установки Mars II - это смонтированная на гусеничной базе РСЗО, являющаяся немецким аналогом HIMARS. Вес ее ракеты составляет 107 кг, дальность полета - 40 км. Боеприпас способен пробить броню толщиной до 140 мм.
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