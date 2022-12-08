Германия передает Украине новую партию оружия: что входит в пакет

08:32 08 декабря Киев, Украина

Германия передаст Украине новый пакет военной помощи. Часть вооружений поступит из складов бундесвера, а остальная часть от промышленности.



Снабжения финансируются из фондов федерального правительства для так называемого развития потенциала безопасности, говорится в сообщении правительства Германии.



В правительстве ФРГ также отметили, что согласно бюджетному процессу на 2022 год средства на инициативу по развитию возможности безопасности увеличены до 2 миллиардов евро на 2022 год.



Дополнительные средства должны использоваться в первую очередь для поддержки Украины. В то же время они будут использованы для финансирования увеличенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), который в свою очередь идет на возмещение государствам-членам ЕС расходов, понесенных ими при оказании поддержки Украине.



Входящий в пакет помощи

20 бронетранспортеров Dingo;

2 танковых тягача M1070 Oshkosh;

18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155;

80 пикапов;

90 средств противодействия дронам;

7 грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки.

2 ангарные палатки.

В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.