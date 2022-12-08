Германия передает Украине новую партию оружия: что входит в пакет

Германия передаст Украине новый пакет военной помощи. Часть вооружений поступит из складов бундесвера, а остальная часть от промышленности.
Снабжения финансируются из фондов федерального правительства для так называемого развития потенциала безопасности, говорится в сообщении правительства Германии.
В правительстве ФРГ также отметили, что согласно бюджетному процессу на 2022 год средства на инициативу по развитию возможности безопасности увеличены до 2 миллиардов евро на 2022 год.
Дополнительные средства должны использоваться в первую очередь для поддержки Украины. В то же время они будут использованы для финансирования увеличенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), который в свою очередь идет на возмещение государствам-членам ЕС расходов, понесенных ими при оказании поддержки Украине.
Входящий в пакет помощи
- 20 бронетранспортеров Dingo;
- 2 танковых тягача M1070 Oshkosh;
- 18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155;
- 80 пикапов;
- 90 средств противодействия дронам;
- 7 грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки.
- 2 ангарные палатки.
В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии