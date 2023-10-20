Германия отправила Украине новую партию военной помощи: Gepard и дроны

Германия продолжает предоставлять военную помощь Украине, и за последнюю неделю была отправлена новая партия вооружения. В эту партию входят беспилотники и зенитные самоходные установки Gepard, согласно информации, опубликованной на сайте правительства ФРГ.
Согласно докладу, Украина получила три новые зенитные самоходные установки Gepard за последнюю неделю, дополнив уже отправленные 46. Кроме того, в состав поставки входит 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (в дополнение к уже поставленным 80) и Vector (в дополнение к уже поставленным 104).
В рамках этой недельной поставки Германия передала Украине также один мостоукладчик BEAVER, три тягача HX81 с тремя полуприцепами, 13 машин для охраны границы и почти 3900 155-мм дымовых артиллерийских снарядов DM125. Эта поставка является частью непрерывной поддержки Германии для Украины в условиях продолжающегося конфликта.
Согласно докладу, Украина получила три новые зенитные самоходные установки Gepard за последнюю неделю, дополнив уже отправленные 46. Кроме того, в состав поставки входит 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (в дополнение к уже поставленным 80) и Vector (в дополнение к уже поставленным 104).
В рамках этой недельной поставки Германия передала Украине также один мостоукладчик BEAVER, три тягача HX81 с тремя полуприцепами, 13 машин для охраны границы и почти 3900 155-мм дымовых артиллерийских снарядов DM125. Эта поставка является частью непрерывной поддержки Германии для Украины в условиях продолжающегося конфликта.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии