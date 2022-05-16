Германия откажется от российской нефти до конца 2022 года

07:49 16 мая Киев, Украина

К концу этого года Германия планирует полностью отказаться от российской нефти. Это произойдёт, даже если ЕС не сможет согласовать общеевропейский запрет на поставки нефти из России в своем следующем пакете санкций.

Об этом сообщает Bloomberg со со ссылкой на анонимных чиновников немецкого правительства.

По данным источников, немецкое правительство продвинулось в заключении сделок с альтернативными поставщиками и уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих 6-7 месяцев



Правительство канцлера Германии Олафа Шольца намерено реализовать собственный план отказа от российской нефти, заявили официальные лица. По словам источников агентства, правительство значительно продвинулось в поиске альтернативных поставщиков нефти и заключению сделок с ними.



Канцер Шольц в ближайшую неделю отправится на переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и примет в Берлине эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. На обеих встречах будут обсуждаться вопросы поставок нефти и энергетической безопасности.



По данным агентства, сейчас немецкие власти заняты обеспечением достаточным количеством нефти ключевого восточногерманского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Шведте. Он более других зависим от российской нефти, которую поставляют по трубопроводу «Дружба». НПЗ в Шведте обеспечивает поставки топлива в международный аэропорт Берлина, на большинство АЗС в столице и на территории прилегающей к ней земле Бранденбург. Альтернативные поставки нефти на НПЗ будут осуществляться через порт Росток на немецком побережье Балтийского моря.



По данным немецких властей, старый трубопровод, соединяющий Росток и Шведт, может покрыть только около 60% полной мощности завода. Его потребуется модернизировать, что больше нефти могло достичь Шведта. Топливо для берлинского аэропорта может быть поставлено с другого НПЗ, в Баварии. Первоначально нефть не из россии поступит на НПЗ в Шведте из национального резерва возле порта Вильгельмсхафен. Он будет отправлена через Кильский канал в Росток, а оттуда по модернизированному трубопроводу на нефтеперерабатывающий завод. Германия также готовит законодательные инициативы, которые позволят лишить контроля над НПЗ в Шведте «Роснефть».



Министры иностранных дел стран Европейского Союза встретятся в Брюсселе сегодня, 16 мая, чтобы обсудить шестой пакет санкций. Он включал в себя введение поэтапного запрета на российскую нефть в ЕС.