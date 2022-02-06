Германия осознает политическую опасность запуска СП-2

15:54 05 Февраль Киев, Украина

Ситуация на востоке Европы, а точнее на границе Украины, заставила власти Германии иначе взглянуть на ту выгоду, которую они хотели иметь от запуска газопровода Северный поток-2. Политика путинского режима показала, что ввод в действие СП-2 поставит как Германию, так и ЕС в полную зависимость от российского газа и приведет к политическим манипуляциям со стороны России. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики Роберт Хабек.

По его словам, Германия в действиях России увидела тревожный посыл к тому, что свои поставки газа Россия будет использовать против интересов Германии.

И если раньше власти ФРГ были против поставок оружия Украине и некоторых санкций против РФ, то теперь они готовы поддержать все санкции против России, вплоть до блокировки СП-2 в случае вторжения РФ в Украину.

В свою очередь, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предпринимает шаги для того, чтобы ЕС не остался без газа. В ходе совместного совещания в Баку она призвала правительство Азербайджана нарастить объемы поставок газа в страны ЕС, увеличив их до 10 миллиардов кубических метров.