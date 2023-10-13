Германия оказывает новую военную поддержку Украине: перечень поставок

Власти Германии 13 октября объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
Список предоставленного оборудования опубликован на сайте правительства ФРГ.
В частности, пакет военной помощи включает:
В частности, пакет военной помощи включает:
- 4 многоцелевые гусеничные вездеходы Bandvagn 206 (BV206);
- 82 терминалы спутниковой связи SatCom;
- 4 машины для пограничников;
- 50 систем для обнаружения дронов;
- 2 седельных тягача HX81 и 2 полуприцепа;
- 100 тысяч аптечек;
- 27 477 рюкзаков.
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