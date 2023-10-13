Германия оказывает новую военную поддержку Украине: перечень поставок

16:26 13 октября Киев, Украина

Власти Германии 13 октября объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
 
Список предоставленного оборудования опубликован на сайте правительства ФРГ.

В частности, пакет военной помощи включает:
  • 4 многоцелевые гусеничные вездеходы Bandvagn 206 (BV206);
  • 82 терминалы спутниковой связи SatCom;
  • 4 машины для пограничников;
  • 50 систем для обнаружения дронов;
  • 2 седельных тягача HX81 и 2 полуприцепа;
  • 100 тысяч аптечек;
  • 27 477 рюкзаков.