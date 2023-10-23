Германия обсудит энергетическую помощь Украине на Совете ЕС

14:42 23 октября Киев, Украина

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ продолжает поддержку Украины и поможет ей пройти зиму.

Об этом Бербок говорила перед началом встречи Совета министров ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

"Повестка дня Совета ЕС по иностранным делам также включает ситуацию в Украине и продолжение поддержки ее перед лицом агрессивной войны России. Учитывая зиму, одним из вопросов сейчас является налаживание критической энергетической и отопительной инфраструктуры, чтобы она могла продолжать функционировать, несмотря на целенаправленные российские атаки", - говорится на сайте МИД Германии.

Министерство иностранных дел пишет, что Германия предоставит запасные части и оборудование для ремонта инфраструктуры.

"Германия и ЕС поддерживают народ Украины, который защищается от агрессивной войны россии, которая нарушает международное право", - отмечает ведомство.

"Российский президент, конечно, на этот момент выглядел счастливым по поводу ситуации на Ближнем Востоке, поэтому мы смотрим на Украину еще пристальнее, чем в прошлом", — сказала Анналена Бербок.

На повестке дня встречи Совета ЕС в Люксембурге будет и война ХАМАС и Израиля, конфликт между Арменией и Азербайджаном. О конфликте на Ближнем Востоке министр иностранных дел Германии также будет говорить на встрече Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 24 октября.