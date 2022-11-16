Германия обновила список военной помощи Украине

Правительство Германии обновило список военной помощи, переданной Украине. В него, в частности, вошли снаряды для РСЗО MARS II, тяжелые тягачи M1070 Oshkosh и пулеметы MG3 для бронированных эвакуационных машин.
Полный список предоставленной в течение недели помощи опубликован на сайте немецкого правительства. Речь идет о поставках из запасов бундесвера и германской промышленности.
Предоставленная Германией помощь (изменения по сравнению с предыдущей неделей выделены жирным шрифтом)
- боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II
- 8 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh (ранее: 5)
- 39 защищенных внедорожников, принадлежавших Федеральной пограничной службе (ранее: 22)
- Запасные части крупнокалиберного пулемета М2
- 30 MG3 для бронированных эвакуационных машин (ранее: 6)
- 116 полевых обогревателей
- 28 датчиков защиты от дронов и глушителей (ранее: 18)
- 20 обновлений пропускной способности для электронных устройств для защиты от дронов
- 4 погрузчика (ранее: 3)
- 30 транспортных средств общей защиты Dingo
- Ракета для SLM Iris-T
- 18 разведывательных дронов
- 17 тяжелых и средних мостовых систем
- 5 реактивных систем залпового огня MARS II с боеприпасами
- 14 Panzerhaubitzen 2000 (совместный проект с Нидерландами)
- 2 наземных дрона
- ЗРК Iris-T SLM
- 10 бронированных эвакуационных машин 2
Также среди передаваемого ранее оборудования — палатки, электрогенераторы, одежда, аптечки первой помощи, пайки, патроны до 40-мм гранатомета, 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 снарядов, зенитные боеприпасы, снаряды калибра 155 мм, 51 броне-системы из Дании, конверсия финансируется Германией), противотанковые мины, 500 зенитных ракет STINGER, пулеметы, ручные гранаты, заряды взрывчатки, детонаторы и другое оружие и снаряжение.
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