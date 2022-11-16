Германия обновила список военной помощи Украине

15:35 16 ноября Киев, Украина

Правительство Германии обновило список военной помощи, переданной Украине. В него, в частности, вошли снаряды для РСЗО MARS II , тяжелые тягачи M1070 Oshkosh и пулеметы MG3 для бронированных эвакуационных машин.

Полный список предоставленной в течение недели помощи опубликован на сайте немецкого правительства. Речь идет о поставках из запасов бундесвера и германской промышленности.



Предоставленная Германией помощь (изменения по сравнению с предыдущей неделей выделены жирным шрифтом)

боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II

8 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh (ранее: 5)

39 защищенных внедорожников, принадлежавших Федеральной пограничной службе (ранее: 22)

Запасные части крупнокалиберного пулемета М2

30 MG3 для бронированных эвакуационных машин (ранее: 6)

116 полевых обогревателей

28 датчиков защиты от дронов и глушителей (ранее: 18)

20 обновлений пропускной способности для электронных устройств для защиты от дронов

4 погрузчика (ранее: 3)

30 транспортных средств общей защиты Dingo

Ракета для SLM Iris-T

18 разведывательных дронов

17 тяжелых и средних мостовых систем

5 реактивных систем залпового огня MARS II с боеприпасами

14 Panzerhaubitzen 2000 (совместный проект с Нидерландами)

2 наземных дрона

ЗРК Iris-T SLM

10 бронированных эвакуационных машин 2

Также среди передаваемого ранее оборудования — палатки, электрогенераторы, одежда, аптечки первой помощи, пайки, патроны до 40-мм гранатомета, 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 снарядов, зенитные боеприпасы, снаряды калибра 155 мм, 51 броне-системы из Дании, конверсия финансируется Германией), противотанковые мины, 500 зенитных ракет STINGER, пулеметы, ручные гранаты, заряды взрывчатки, детонаторы и другое оружие и снаряжение.