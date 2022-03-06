07:12 07 Июнь Киев, Украина

Россия обязана придерживаться межправительственного соглашения в отношении Украины, как страны транзитера даже после окончания строительства Северного потока-2.



Об этом пишет Reuters со ссылкой на немецкие Frankfurter Allgemeine.



Германия, которая поддержала строительство трубопровода, несмотря на яростную оппозицию со стороны США и многих европейских стран, заявляющих, что это лишает Украину решающего рычага влияния на своего восточного соседа, всегда настаивала на том, что она должна оставаться транзитной страной.

"Для правительства Германии главным остается то, что Украина должна оставаться транзитной страной даже после "Северного потока-2", - сказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Так он прореагировал на заявления президента РФ Владимира Путина, что роль Украины как транзитной страны не будет гарантирована после завершения строительства газопровода.



Германия ожидала, что Россия будет придерживаться существующего межправительственного соглашения, обязывающего ее отправлять газ через Украину, говорится в сообщении издания.



"Благодаря соглашению о транзите, частично согласованному между ЕС и Германией, Россия и Украина создали основу для этого, - сказал он. - Мы ожидаем, что это соглашение будет соблюдаться".



Договор о транзите газа истекает в 2024 году, но может быть продлен.



Другие в правительстве были более критичными.



Нильс Шмид, официальный представитель социал-демократов - "младших" партнеров консерваторов канцлера Ангелы Меркель по внешней политике, - сказал, что комментарии Путина "бесполезны, но вызывают раздражение".



Оппозиционные партии, в том числе "зеленые", которые занимают второе место среди консерваторов в опросах перед сентябрьскими общенациональными выборами, заявили, что трубопровод следует свернуть.