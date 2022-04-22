Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставки газа из рф, – Шольц

18:24 22 апреля Киев, Украина

В ответ на призывы немедленно отказаться от импорта углеводородов из России, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что резкий отказ от российского газа не положит конец войне в Украине и спровоцирует «драматический экономический кризис» в Европе.

«Речь идет о том, что мы хотим избежать драматичного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы и сильно повредило бы возможности финансирования восстановления Украины», — сказал он.

По словам Шольца, Берлин «не сможет позволить себе» кризис, который может спровоцировать прекращение поставок российского газа.



Резкая остановка поставок российского газа в Германию может стоить стране 180 млрд евро потерянного ВВП в текущем году, считает Центральный банк страны. В условиях дальнейшего конфликта в Украине и отказа от российских энергогосителей экономика страны может оказаться в одной из самой масштабных за последние несколько десятилетий рецессии.



Сейчас Евросоюз, разрабатывая шестой пакет санкций против России, обсуждает поэтапный отказ от российской нефти. Блок собирается дать время Германии и другим странам, чтобы договориться с альтернативными поставщиками. Пятым пакетом европейских санкций против России предусмотрено эмбарго на поставки угля из РФ, оно начнет действовать с августа 2022 года.