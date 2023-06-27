Германия не готова предоставить Украине крылатые ракеты - министр обороны ФРГ

08:32 27 июня Киев, Украина

Несмотря на неоднократные просьбы Украины, Германия пока занимает осторожную позицию по передаче крылатых ракет, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Литву.

"По оружию большой дальности, я хочу еще раз очень четко сказать, что мы все еще занимаем осторожную позицию - так же, кстати, как и наши американские партнеры. Пока в нашей оценке ничего не изменилось", - сказал Писториус.

В этом году в конце весны Украина пригласила у Германии крылатые ракеты Taurus. Однако там осторожно относятся к поставкам ракет, которые могут нанести удар по россии, несмотря на обещания Украины не использовать западное оружие.



Согласно социологическим опросам, лишь четверть немцев поддерживает предоставление Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет, 66% выступают против.



Что известно о ракетах Taurus

Taurus – немецкие управляемые ракеты с радиусом действия до 500 километров. Они являются аналогом британских Storm Shadow, уже успешно используемых украинскими военными. "Таурус" смахивают истребителями и самостоятельно находят свои цели, могут лететь под радарами. Эти ракеты считаются эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.