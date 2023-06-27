Германия не готова предоставить Украине крылатые ракеты - министр обороны ФРГ

Несмотря на неоднократные просьбы Украины, Германия пока занимает осторожную позицию по передаче крылатых ракет, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Литву.
В этом году в конце весны Украина пригласила у Германии крылатые ракеты Taurus. Однако там осторожно относятся к поставкам ракет, которые могут нанести удар по россии, несмотря на обещания Украины не использовать западное оружие.
Согласно социологическим опросам, лишь четверть немцев поддерживает предоставление Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет, 66% выступают против.
Что известно о ракетах Taurus
Taurus – немецкие управляемые ракеты с радиусом действия до 500 километров. Они являются аналогом британских Storm Shadow, уже успешно используемых украинскими военными. "Таурус" смахивают истребителями и самостоятельно находят свои цели, могут лететь под радарами. Эти ракеты считаются эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.
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