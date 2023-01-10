Германия не будет одна передавать Украине танки Leopard - канцлер ФРГ

В ходе мероприятия Социал-демократической партии канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет одна передавать Украине танки Leopard.
Он отметил, что по-прежнему убежден в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками.
По словам Шольца, западные союзники потратили "долгое время на подготовку, обсуждение и организацию этого".
Он отметил, что по-прежнему убежден в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками.
По словам Шольца, западные союзники потратили "долгое время на подготовку, обсуждение и организацию этого".
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