Германия не будет одна передавать Украине танки Leopard - канцлер ФРГ

09:37 10 января Киев, Украина

В ходе мероприятия Социал-демократической партии канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет одна передавать Украине танки Leopard.

Он отметил, что по-прежнему убежден в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками.

По словам Шольца, западные союзники потратили "долгое время на подготовку, обсуждение и организацию этого".
"Германия не пойдет на это в одиночку. Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками", - сказал Шольц, добавив, что все остальное было бы безответственно в такой опасной ситуации.