Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС и возобновляет работу своего посольства в Киеве

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиров Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
В рамках визита она также посетила Бучу и пообещала поддержку Германии в расследовании военных преступлений, совершенных россиянами.
Главное из брифинга главы МИД Германии Анналены Бербок в Украине:
▪️ После вторжения россии мы, несомненно, будем стоять на стороне Украины. Мы более чем ясно поняли, что экономическая зависимость не может принести безопасности, если для агрессора судьба народа абсолютно безразлична.
▪️ После 24 февраля стало ясно, что не может быть взаимопонимания с россией, нельзя отступить ни на один шаг от санкций.
▪️ Мы никогда больше не допустим безнаказанности в отношении россиян, совершивших преступления. Мы будем проводить международные преследования и предоставим немецкий персонал для расследования этих дел. Мы будем помогать Офису генпрокурора расследовать сексуальные преступления.
▪️ Германия будет помогать Украине в разминировании территорий. Мы будем делать это вместе для того, чтобы люди могли вернуться домой.
▪ Германия будет усиленно поддерживать Украину и в военном аспекте. Через несколько дней мы начнем подготовку украинских военнослужащих – будем учить их пользоваться передвижными гаубицами.
▪️ Также мы работаем с немецкими предприятиями, чтобы Украина могла получить самое современное вооружение и могла защищаться от будущих нападений.
▪️ Мы будем поддерживать Украину и в финансовом аспекте, и в экономическом, и в технологическом, и в политическом. То же – в вопросах энергетики.
▪️ Мы снова открываем посольство Германии в Киеве. Поначалу это будет несколько ограниченная деятельность.
▪️ Украина – это Европа. Мы настаиваем на полном членстве Украины в Евросоюзе. Мы найдем путь для участия Украины в Союзе и подтвердим, что Украина входит в ЕС.
▪️ После вторжения россии мы, несомненно, будем стоять на стороне Украины. Мы более чем ясно поняли, что экономическая зависимость не может принести безопасности, если для агрессора судьба народа абсолютно безразлична.
▪️ После 24 февраля стало ясно, что не может быть взаимопонимания с россией, нельзя отступить ни на один шаг от санкций.
▪️ Мы никогда больше не допустим безнаказанности в отношении россиян, совершивших преступления. Мы будем проводить международные преследования и предоставим немецкий персонал для расследования этих дел. Мы будем помогать Офису генпрокурора расследовать сексуальные преступления.
▪️ Германия будет помогать Украине в разминировании территорий. Мы будем делать это вместе для того, чтобы люди могли вернуться домой.
▪ Германия будет усиленно поддерживать Украину и в военном аспекте. Через несколько дней мы начнем подготовку украинских военнослужащих – будем учить их пользоваться передвижными гаубицами.
▪️ Также мы работаем с немецкими предприятиями, чтобы Украина могла получить самое современное вооружение и могла защищаться от будущих нападений.
▪️ Мы будем поддерживать Украину и в финансовом аспекте, и в экономическом, и в технологическом, и в политическом. То же – в вопросах энергетики.
▪️ Мы снова открываем посольство Германии в Киеве. Поначалу это будет несколько ограниченная деятельность.
▪️ Украина – это Европа. Мы настаиваем на полном членстве Украины в Евросоюзе. Мы найдем путь для участия Украины в Союзе и подтвердим, что Украина входит в ЕС.
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