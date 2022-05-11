Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС и возобновляет работу своего посольства в Киеве

17:54 10 мая Киев, Украина

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиров Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. 
 
В рамках визита она также посетила Бучу и пообещала поддержку Германии в расследовании военных преступлений, совершенных россиянами.
 
Главное из брифинга главы МИД Германии Анналены Бербок в Украине:

▪️ После вторжения россии мы, несомненно, будем стоять на стороне Украины. Мы более чем ясно поняли, что экономическая зависимость не может принести безопасности, если для агрессора судьба народа абсолютно безразлична.

▪️ После 24 февраля стало ясно, что не может быть взаимопонимания с россией, нельзя отступить ни на один шаг от санкций.

▪️ Мы никогда больше не допустим безнаказанности в отношении россиян, совершивших преступления. Мы будем проводить международные преследования и предоставим немецкий персонал для расследования этих дел. Мы будем помогать Офису генпрокурора расследовать сексуальные преступления.

▪️ Германия будет помогать Украине в разминировании территорий. Мы будем делать это вместе для того, чтобы люди могли вернуться домой.

▪ Германия будет усиленно поддерживать Украину и в военном аспекте. Через несколько дней мы начнем подготовку украинских военнослужащих – будем учить их пользоваться передвижными гаубицами.

▪️ Также мы работаем с немецкими предприятиями, чтобы Украина могла получить самое современное вооружение и могла защищаться от будущих нападений.

▪️ Мы будем поддерживать Украину и в финансовом аспекте, и в экономическом, и в технологическом, и в политическом. То же – в вопросах энергетики.

▪️ Мы снова открываем посольство Германии в Киеве. Поначалу это будет несколько ограниченная деятельность.

▪️ Украина – это Европа. Мы настаиваем на полном членстве Украины в Евросоюзе. Мы найдем путь для участия Украины в Союзе и подтвердим, что Украина входит в ЕС.