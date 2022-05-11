Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС и возобновляет работу своего посольства в Киеве

17:54 10 мая Киев, Украина

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиров Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В рамках визита она также посетила Бучу и пообещала поддержку Германии в расследовании военных преступлений, совершенных россиянами.